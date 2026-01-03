Тихий страж вашего дома и жизни: пожарный извещатель может предупредить о ЧП у соседей

Автономный пожарный извещатель - тихий страж вашего дома и жизни. Этот небольшое прибор делает огромное дело, спасая десятки людей.

Сотрудники МЧС напоминают о важности пожарных извещателей

Надежда Шабанова переехала в белорусскую столицу несколько лет назад из Казахстана. Живет одна, но нередко ее навещают дочь с зятем.

В этот раз гостями пенсионерки стали работник МЧС, представитель центра соцзащиты и съемочная группа "Первого информационного". Визит принес пользу: неисправный прибор в гостиной заменили и еще один установили в комнате (хотя стоит отметить, что установка устройств не входит в компетенцию спасателей, наличие дома извещателя - личная ответственность хозяев).

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

"На бесплатную установку могут рассчитывать одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные и другие, кто попадает под категорию социально уязвимых, в рамках акций и госпрограмм. Остальным гражданам могут дать рекомендации по установке или направить письмо в соответствующие органы с просьбой оказать помощь конкретным жильцам".

Статистика МЧС: 77 % пожаров в Беларуси приходятся на жилой фонд

Статистика свидетельствует: 77 % пожаров происходят в жилых домах и квартирах. И большая часть ЧП случается ночью, когда бдительность засыпает вместе с жильцами. Звук извещателя настроен так, что он способен разбудить даже крепко спящего человека.

"Когда дым попадает, замыкается сеть и срабатывает очень громкий звуковой сигнал. Технически звук в плате настроен на мощность не менее 85 децибел", - рассказала и.о. начальника производства УП "Противопожарные работы" Белорусского добровольного пожарного общества Татьяна Елак.

"Если сосед снизу ведет асоциальный образ жизни и у него случается возгорание, дым поднимается наверх, и вы можете быть в списке возможных жертв", - предупредила Юлия Ильичева, специалист УП "Противопожарные работы" Белорусского добровольного пожарного общества.

С таким случаем однажды столкнулась пенсионерка из Минска. Квартира Валентины Николаевны Дмитриковой располагается на 9 этаже. "Соседи, живущие внизу, - неблагополучная семья. У них на кухне случился пожар, весь подъезд был дыму. Моя квартира была вся в дыму и в копоти, - рассказала женщина. - К сожалению, пришлось делать некоторый ремонт".

Если потолок натяжной (как это сейчас часто бывает в современном жилье) или просто не хочется портить вид, прибор можно повесить на стене. Обязательно на расстоянии от 10 до 30 см от потолка и не ближе чем в полуметре от угла - там плохая вентиляция воздуха.

Прибор неприхотлив в обслуживании. Единственное, что требуется, - следить за его исправностью (минимум раз в год менять батареи) и пылесосом убирать скопившуюся пыль, т. к. она влияет на эффективность сработки (устройство может хуже распознавать дым). И желательно раз в месяц проверять работоспособность извещателя, нажимая на тестовую кнопку. Если звук есть, значит все работает.

Каждый сигнал автономного пожарного извещателя - спасенная жизнь. Только в 2025 году прибор помог сохранить 6 десятков жизней, включая 14 детских.