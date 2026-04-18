"То ли еще будет, ой-ё-ёй!" Эдуарду Ханку, легенде белорусской и российской эстрады, - 86
Эдуарду Ханку, легенде белорусской и российской эстрады, исполнилось 86 лет. Союзный композитор в свое время один за другим дарил миру бессмертные хиты, затем открыл главный закон всей творческой жизни на земле - теорию волн. А сегодня на его счету почти девять сотен встреч с молодежью.
В чем секрет творческого долголетия народного артиста Беларуси? И что Эдуард Ханок считает своим главным достижением?
"Потолок ледяной, дверь скрипучая"
Поскольку Эдуард Ханок занимается наукой более 40 лет, самым главным своим достижением считает теорию творческих волн, а среди песен на первом месте стоит "Потолок ледяной, дверь скрипучая". "Кстати говоря, Эдуард Хиль был большой шутник, - вспоминает композитор. - И тогда еще мою фамилию никто не знал. Он запел песню, там по тексту идет "А из окон порог синий-синий". А он на правительственном концерте пел "А из окон Ханок синий-синий". И ничего никто не понимал".
Эдуард Ханок не любит, когда его называют композитором-песенником. "Я многостаночник, - говорит он. - Что такое многостаночник? Я трижды менял профессию. Вначале я занимался классикой. Кстати, окончил Минское музыкальное училище у народного артиста СССР Евгения Александровича Глебова, замечательного человека и композитора. Затем Московскую консерваторию у народного артиста СССР Дмитрия Ивановича Кабалевского. Помните его песню "То березка, то рябина"? В детстве все мы пели".
Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:
"Песенником настоящим я не стал. Четыре года минское училище - я в ресторане "Неман" работал. А потом 5 лет в консерватории в Москве - я работал в ресторане "Будапешт". И вот за 9 лет я нахватался вот этих верхушек. То есть я знаете кто? Поставщик материала. Вот в швейном производстве кто-то кроит, кто-то шьет, а кто-то поставляет этот материал, без которого ничего не сделает. Вот я поставщик материалов".
837 встреч Эдуард Ханок провел с молодежью. Его цель - 1 тысяча встреч.
"Я занимался классикой, потом занимался песней, потом занимался волной. И практически я уже все это сделал. Песня - это энергия, заложенная в ноты. И она же меняется. И вот новое поколение несет новые энергии. И если эту новую энергию внедрить в себя, то она вытеснит свою старую энергию. И это я доказал вот этими 837 встречами. Я сейчас согнал лет 50, потому что я пою только самые современные супер-хиты. "Вновь сердце на куски, и все горит огнем. Ты меня прости, а я тебя потом…", - поделился секретом Эдуард Семенович.
Эдуарду Ханку 86, а он планирует "работать, работать и еще раз работать".
В заключении композитор улыбнулся и добавил: "То ли еще будет, ой-ё-ёй!"