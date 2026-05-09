"Только боевое оружие": ОМОН показал технику и экипировку на Кургане Славы в День Победы

9 мая многолюдно и в героическом "сердце" центрального региона - на Кургане Славы.

На праздничной площадке развернулся настоящий город под открытым небом. Несмотря на капризы погоды, количество гостей росло буквально с каждым часом. Организаторы подготовили десятки тематических локаций, концертную программу, полевую кухню и многое другое.

Традиционно особый интерес у посетителей вызвали площадки силовых ведомств. Например, все желающие могли увидеть, как создаются документы нового образца, и сделать сувенирную ID-карту. Для самых маленьких гостей организовали настоящий автогородок, где дети смогли почувствовать себя водителями.

Особой популярностью пользовалась локация отряда милиции особого назначения (ОМОН). Подробнее о ней рассказал заместитель командира ОМОН милиции Минской области Евгений Баранов. Он поздравил всех с праздником и отметил, что их площадка традиционно вызывает большой интерес у гостей, а также рассказал о том, чем сегодня удалось впечатлить посетителей.

Евгений Баранов, замкомандира ОМОН УВД Миноблисполкома:

"Для нашего подразделения уже стало такой хорошей, доброй традицией в праздник Великой Победы на 9 мая выставлять свою локацию около Кургана Славы. Как правило, мы представляем выставку техники, вооружения, специальных средств. С собой мы всегда берем новейшие образцы вооружения, те, которые используются непосредственно нашими сотрудниками. Всем всегда рассказываем, что на наших выставках никогда не бывает какого-то выставочного оружия. Все оружие здесь боевое, которое на постоянной основе используется сотрудниками нашего подразделения для выполнения каких-то стоящих перед нами задач. Здесь также находятся сотрудники в различных видах экипировки, с которыми можно сфотографироваться".

Особого внимания заслуживают профориентационные локации, где военные рассказывают посетителям о нюансах службы и обучения в профильных вузах. Там же можно увидеть образцы военной формы одежды. Организована презентация оружия.

Конечно, не обошлось и без музыки. На главной концертной площадке выступают лучшие творческие коллективы Минского региона. Программа, по заявлению организаторов, весьма насыщенная.