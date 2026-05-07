Тонны удобрений под открытым небом: какие нарушения при хранении удобрений выявил КГК

Стоимость удобрений занимает немалую долю в себестоимости продукции растениеводства и животноводства. Но в ходе проверки Комитетом государственного контроля Беларуси выявлены проблемные хранилища для минеральных удобрений. Минская область не стала исключением.

Очевидно, что хранилища с дырами не выполняют свои функции в полном объеме.

Алексей Касьянчик, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области:

"Хранили удобрения в неприспособленных местах, просто под навесом, без укрытия, под пленкой. Хранили удобрения в складских помещениях, требующих капитального ремонта. Наблюдались дыры в крыше, в стенах, что способствовало попаданию атмосферных осадков, намоканию и слеживанию удобрений. В отдельных организациях из-за халатности допустили хранение удобрений на открытых площадках без укрытия пленкой".

главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области Алексей Касьянчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c5b48da-312b-40dc-8a7c-abaae7f84573/conversions/4931a385-de95-4b46-b51b-7ded563cbfa6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c5b48da-312b-40dc-8a7c-abaae7f84573/conversions/4931a385-de95-4b46-b51b-7ded563cbfa6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c5b48da-312b-40dc-8a7c-abaae7f84573/conversions/4931a385-de95-4b46-b51b-7ded563cbfa6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c5b48da-312b-40dc-8a7c-abaae7f84573/conversions/4931a385-de95-4b46-b51b-7ded563cbfa6-xl-___webp_1920.webp 1920w

В хозяйстве ОАО "Большестрелковский" Рогачевского района удобрения хранили под открытым небом. После проверки Госконтроля ценную продукцию убрали, сами хранилища оказались в аварийном состоянии. Начальник Жлобинского межрайонного отдела финансовых расследований Максим Щербаков рассказал, что склад не был подготовлен и в порядок не приведен. Пол, как положено, не забетонирован. Полтора месяца здесь все лежало на земле и под атмосферными осадками. При посещении КГК было обнаружено 100 тыс. т удобрений стоимостью 106 тыс. белорусских рублей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4df0771-06fc-4db4-80ba-0e519a37896f/conversions/02867ef1-0d87-4f16-90af-7a5465255dca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4df0771-06fc-4db4-80ba-0e519a37896f/conversions/02867ef1-0d87-4f16-90af-7a5465255dca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4df0771-06fc-4db4-80ba-0e519a37896f/conversions/02867ef1-0d87-4f16-90af-7a5465255dca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4df0771-06fc-4db4-80ba-0e519a37896f/conversions/02867ef1-0d87-4f16-90af-7a5465255dca-xl-___webp_1920.webp 1920w

По другому факту правовая оценка уже дана. В хозяйстве Брагинского района на складе не оказалось более 18 т минеральных удобрений, которые числились по бухгалтерскому учету организации. Для сокрытия недостачи агроном оформил фиктивный акт об их списании - якобы внесли в почву. По материалам проверки ДФР возбуждено уголовное дело. Здесь же обнаружены другие окаменевшие удобрения - 16 т фосфорных и 2 т калийных. Хранились они на складе с дырами в стенах и без ворот. При этом по документам удобрения в хозяйстве не числились. По требованию контролеров их перевезли на другой склад и поставили на учет сельхозпредприятия.

Проверки сохранности удобрений, проведенные Комитетом госконтроля по всей Беларуси, показали, что не у всех она стоит на высоком уровне. База хранения "Сверково" СУП "Рогачевагрохимсервис" работает на Рогачевский и Кормянский районы. Удобрения сюда поступают по железной дороге (ежесуточно могут принимать до восьми вагонов с доломитовой мукой, более пяти - с твердыми минеральными удобрениями и шесть - с жидкими). После разгрузки вагонов они хранятся и отгружаются по заявкам сельхозорганизаций. На базе могут находиться более 4 тыс. т удобрений.

"Было установлено, что в середине апреля в связи с массовым поступлением минеральных удобрений осуществлялось хранение около 500 т хлористого калия под открытым небом, допускалось намокание дождем на складе, который имеет аварийные конструкции. Предприятием по нашему требованию были приняты меры по доставке данных удобрений до сельхозпроизводителей, площадка очищена от удобрений и предприняты меры по их защите от осадков", - рассказал председатель Жлобинского межрайонного Комитета госконтроля Руслан Глушко.

Да, некоторые замечания учтены, но крыша склада все равно остается дырявой, поэтому нужны куда более радикальные меры, чем обычная защитная пленка. Сегодня она - вынужденный временный этап.

В целом проверки в регионе показали, что кровле и стенам многих хранилищ нужен ремонт, удобрения были у некоторых и намокшие. Но есть факты, которые нельзя назвать ни халатностью, ни бесхозяйственностью. Здесь градус нанесенного вреда куда выше.

Это кадры исопрченных минеральных удобрений. Контрольные мероприятия работники управления Департамента финансовых расследований провели в Чаусском районе.

По словам старшего инспектора по особым поручениям УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Могилевской области Анатолия Осипенко, должностные лица одного из предприятий не обеспечили надлежащие условия хранения минудобрений, что повлекло их порчу, стоимость которой оценивается свыше 10 тыс. белорусских рублей, и невозможность их использовать по назначению. В целях сокрытия факта лица оформили документы, свидетельствующие о внесении азотных удобрений в почву в 2025 году. Таким образом, в официальной государственной статической отчетности по учету минеральных удобрений были внесены недостоверные сведения. В настоящее время по материалам областного УДФР, управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении двух человек по факту искажения данных госстатотчетности возбуждено уголовное дело.

Как видно, это пресловутый человеческий фактор и безответственное отношение к своему делу. Порядок - это не так и сложно, просто хранилища нужно готовить к лету еще зимой.

Почему когда есть хозяйский подход, и старые хранилища выглядят молодо. Как минеральные удобрения, которые в мире растут в цене, лежат в некоторых белорусских хозяйствах на земле. В этом и не только разобрались в проекте "На контроле Президента".