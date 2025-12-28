Топ-5 итогов года: какими были главные военные проекты в Беларуси

Одной из ключевых тем года является безопасность. Она подвергалась атаке в разных регионах планеты. Повышенной напряженностью отличалась и ситуация у границ Беларуси.

Удержаться в зоне стабильности стране во многом удалось за счет тонко выверенных шагов по укреплению обороноспособности. Какие меры предпринимались, и какие оказали наибольшее влияние на систему защиты? О главных военных проектах и итогах года в Беларуси - в проекте "Диспозиция".

Это традиционный рейтинг ключевых событий и явлений цвета хаки за год. Весь 2025-й как Беларусь, так и вся планета балансировали на краю масштабной войны. Конфликты вспыхивали и затухали, опять разгорались, приглушались, премии мира вручались, но глобальной разрядки не наступило, и перспективы здесь не очень. Это касается и Украины: боевые действия в соседней стране уже который год влияют на пятиступенчатый пьедестал, в основании которого расположены существенные изменения тактики и методики подготовки войск.

Военные

Трансформации на этом уровне - не новость, но в топ мы их интегрировали по причине особой значимости. На поле боя компетенции солдат и офицеров порой решают исход противостояний. Действуют военные небольшими группами, а потому уметь надо все больше и больше: грамотно наводить артиллерию, бороться с бронетехникой, работать в узлах сопротивления, траншеях, в городских условиях, лесу. На приобретение этих навыков и направили учебный период, который в армии был объявлен годом воинского мастерства. Причем знания бойцы получали, одновременно закаляясь эмоционально, для чего внедрены специальные психологические полосы.

Андрей Жук, старший офицер главного управления боевой подготовки:

"Личный состав должен быть готов к действиям в экстремальных ситуациях, а также в условиях быстро меняющейся динамики боя. Такие занятия необходимо проводить на заранее подготовленных психологических полосах - это последовательное наращивание обстановки, применение к вариантам и тактике действия подразделений противника, постоянное воздействие на органы слуха, зрения и чувств, применение средств имитации, стрелкового оружия, создание заграждений различного рода и применение биоматериала".

Отдельный пункт и место (четвертое в табеле о рангах) связаны с беспилотниками. Они наносят наибольший урон противнику, они же могут стать причиной собственных потерь. В 2025 году заработала система подготовки операторов беспилотной авиации в вузах, набирает обороты этот процесс в структурах ДОСААФ. Бороться с дронами военные учатся с креном на боевую практику, то есть в движении, по ночам, в различных застройках. Вопрос находится на контроле Президента Беларуси, который тоже немало времени посвятил беспилотной тематике.

Управление беспилотником

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил:

"Особенностью этого года явился акцент на борьбе с беспилотными летательными аппаратами, причем разного масштаба и типа. Мы выработали свою систему, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. В этом году мы практически на всех полигонах уже завершили создание учебной материальной базы, которая позволяет обучить войска именно этой борьбе. Сегодня мы говорим о том, что те операторы, которые имеются у нас, в состоянии пилотировать, выполнять тактические приемы, осуществлять подготовку необходимых боеприпасов, исходя из поставленных перед ними задач. Также с этого года очень широко в практику подготовки войск введены средства индивидуальной подвижности: мотоциклы, баги, квадроциклы, внедорожники".

Бронзовую ступень отдаем событию, к которому было приковано внимание всего мира - совместное белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025". Кого и как им только не пугали в Европе. Даже когда Александр Лукашенко решил основные площадки маневров перенести вглубь Республики, а количество задействованных войск уменьшить, с повестки дня учение не сходило. Оно носило оборонительный характер, что в итоге вынуждены были признать даже зарубежные наблюдатели, а присутствовали на учении представители 23 государств, в том числе из стран НАТО. Однако показали отечественные военные, что защита у нас не просто активная, она может и фатальной стать для агрессора. В подобном масштабе в Союзном государстве это продемонстрировали впервые.

Танк

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Что касается нового - новое все, особенно формы и способы тактических действий войск. У нас есть хорошая возможность самим анализировать, а еще получать опыт от наших российских коллег, которым они активно делятся. Если взять уровень повыше, оперативный, стратегический, скажу так: нам удалось в систему проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного поражения".

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

"Наличие ядерного оружия, наличие "Орешника" - это фактор сдерживания. Прежде чем совершить нападение на нашу страну, учитывая наше вооружение, каждый задумывается, каким может быть ответ. Есть в военной истории такое высказывание, как "Пиррова победа": победить можно, но возникает вопрос, с чем ты останешься потом. Наличие подобного потенциала является в определенной степени сдерживающим фактором от возможных агрессивных устремлений против нашей страны".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64621503-5573-4e0e-8d8c-47949a1b770c/conversions/37e395e4-5bbd-448d-9ea9-d3bab32dc621-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64621503-5573-4e0e-8d8c-47949a1b770c/conversions/37e395e4-5bbd-448d-9ea9-d3bab32dc621-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64621503-5573-4e0e-8d8c-47949a1b770c/conversions/37e395e4-5bbd-448d-9ea9-d3bab32dc621-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64621503-5573-4e0e-8d8c-47949a1b770c/conversions/37e395e4-5bbd-448d-9ea9-d3bab32dc621-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается многочисленных наблюдателей на учении "Запад", здесь мы подошли к номеру два в таблице достижений - международное военное сотрудничество. В течение всего года оно отличалось насыщенной программой, частыми визитами иностранных делегаций в Минск, встречами руководства Вооруженных Сил с коллегами за рубежом. Международный вектор приводил к расширению горизонта взаимодействия в целом и к укреплению боевого братства, что происходило в ходе учений ОДКБ, на параде в честь Великой Победы, где в одном строю с белорусами прошли представители армий Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. 9 мая Президент открыто пояснил, зачем нужны парады.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Зачем все это: мероприятия, торжественные собрания, парады? Может, действительно пусть спят спокойно? Тем более некоторые делают это формально, делают не от души, не от сердца. Есть и такие. Нет, дорогие мои. Не хватит! Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы не повторилось больше. Мы это делали, делаем и будем делать! Это ответ тем, кто нас старается отвернуть от этой Великой Победы".