Торжественная церемония чествования Государственных символов Республики Беларусь прошла в Минске
На площади Государственного флага в Минске завершилась торжественная церемония чествования символов страны.
10 мая 2026 года Беларусь отмечает День государственных флага, герба и гимна (подробности в видео).
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: "Сегодняшний день и праздник значимы, поскольку герб, флаг, гимн - это наши государственные символы, базирующиеся на исторической памяти, которая является неотъемлемой частью независимости, суверенитета нашей страны, как и любого государства. И важно эти символы не просто чтить, знать, но и подобным образом в торжественных мероприятиях отмечать. Ну и, конечно же, воспитывать молодежь, подрастающее поколение, в жизни каждого государства это важные составляющие части".
Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси: "На церемонии представлены все возрастные и социальные группы. Это очень важно. Это именно то, что в развитии наших конституционных принципов, гражданского согласия, народного единства олицетворяет наш суверенитет, нашу независимость, нашу государственность. И мы должны дальше масштабировать подобного рода мероприятия, мы должны растить нашу молодежь. Она должна основываться как раз на этих базовых конституционных принципах, которые имеют и большой исторический бэкграунд развития нашей белорусской государственности".