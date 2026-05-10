Торжественная церемония чествования Государственных символов Республики Беларусь прошла в Минске

На площади Государственного флага в Минске завершилась торжественная церемония чествования символов страны.

10 мая 2026 года Беларусь отмечает День государственных флага, герба и гимна (подробности в видео).

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: "Сегодняшний день и праздник значимы, поскольку герб, флаг, гимн - это наши государственные символы, базирующиеся на исторической памяти, которая является неотъемлемой частью независимости, суверенитета нашей страны, как и любого государства. И важно эти символы не просто чтить, знать, но и подобным образом в торжественных мероприятиях отмечать. Ну и, конечно же, воспитывать молодежь, подрастающее поколение, в жизни каждого государства это важные составляющие части".

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси