Торжественный митинг в преддверии Дня Победы прошел в деревне Гаи

Делегации из всех регионов приехали поклониться подвигу батальона капитана Владимирова в годы Великой Отечественной войны, когда всего 250 солдат неделю сдерживали удар фашистов. Цветы легли к подножью памятника. В честь праздника отличившимся сотрудникам милиции вручены внеочередные звания.

"В Беларуси эта память никогда не сотрется, потому что сюда приходят наши дети, курсанты, лицеисты. Эта память с каждым годом становится только сильнее. Мы видим, что сегодня происходит вокруг наших границ. Если что-то произойдет, мы стеной, как тогда, в далеком 1941-м, станем на защиту своей Родины. Желаю нашей стране процветания и мирного неба над головой".