logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Торжественный митинг в преддверии Дня Победы прошел в деревне Гаи

Забыть, какой ценой досталась Великая Победа, нельзя. О значимости сохранения исторической памяти и правды говорили 8 мая участники митинга на мемориале в деревне Гаи.

Делегации из всех регионов приехали поклониться подвигу батальона капитана Владимирова в годы Великой Отечественной войны, когда всего 250 солдат неделю сдерживали удар фашистов. Цветы легли к подножью памятника. В честь праздника отличившимся сотрудникам милиции вручены внеочередные звания.

Иван Кубраков

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"В Беларуси эта память никогда не сотрется, потому что сюда приходят наши дети, курсанты, лицеисты. Эта память с каждым годом становится только сильнее. Мы видим, что сегодня происходит вокруг наших границ. Если что-то произойдет, мы стеной, как тогда, в далеком 1941-м, станем на защиту своей Родины. Желаю нашей стране процветания и мирного неба над головой".

Ветераны, те, кто и сегодня несет службу, учащиеся специализированных классов и лицеев МВД стали участниками яркого концерта.

Разделы:

Общество

Теги:

Иван Кубраковмитинг