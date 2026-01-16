Традиции Крещения: уже 18 января можно будет совершить обряд окунания

Подготовка к Крещению началась. Уже в воскресенье, 18 января, можно будет совершить обряд окунания. Чтобы все прошло безопасно и комфортно, сотрудники службы ОСВОД Минска и области оснащают локации заранее.

На станции "Комсомольское озеро" купели уже готовы. И совсем скоро появятся также теплые палатки для переодевания и прочая комфортная инфраструктура.

Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД

Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД: "Бани будут, а также будут ларьки, где можно будет согреться, выпить чай или купить покушать. ОСВОД будет круглосуточно дежурить в эти дни. Мы круглосуточно дежурим на спасательных станциях. Вот и в этот день будет обеспечиваться безопасность нашими сотрудниками ОСВОДа, милиции, а также медработниками скорой помощи и нашими медработниками".

Павел Щербацевич, начальник спасательной станции "Вяча"

Павел Щербацевич, начальник спасательной станции "Вяча": "Это настоящие крещенские морозы, которые позволяют произвести контраст окунания в воду. Вода плюс 3 градуса. И когда человек выходит из воды, он ощущает вот эту морозную свежесть и прилив сил. Будет организована купель, будут работать сотрудники ОСВОДа, будет установлено отапливаемое помещение для переодевания и обогрева. Будут работать сотрудники милиции, скорой помощи. Ждем всех желающих".

Гозел Матякубова, врач общей практики 6-й поликлиники Ленинского района г. Минска