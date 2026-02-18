Традиционный онлайн-диктант по белорусскому языку пройдет 20 февраля

Проверить себя на знание белорусского языка можно 20 февраля прямо на рабочем месте или не выходя из дома. На радио "Культура" пройдет традиционный онлайн-диктант. Это совместная инициатива FM-станции и Института языкознания Академии наук Беларуси.

Экзамен по желанию пройдет и очно - в Центральной научной библиотеке Академии наук по улице Сурганова, 15. Оттуда в 13:00 и будут транслировать читку.

Присоединиться к диктанту позволят несколько ресурсов: радио "Культура" (102,9 FM); а также сайт волны radiokultura.by.

Онлайн-диктант будет доступен через Национальный радиоплеер и умные колонки.