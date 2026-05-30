Трамп усилил давление на Иран и направил Тегерану новые предложения
Трамп ужесточил условия меморандума США и Ирана и направил Тегерану новые предложения, сообщает газета The New York Times.
Американский президент добивается, чтобы в проект соглашения были внесены изменения, касающиеся ядерной программы Тегерана. Также Белый дом крайне беспокоят пункты о возможной разморозке многомиллиардных иранских активов. Кроме того, Вашингтон остался недоволен слишком медленными темпами реакции Исламской Республики на предыдущие американские инициативы.
Вместе с тем, Трамп считает, что стороны близки к заключению хорошей сделки, большая часть пунктов которой уже согласована. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. Но, по его словам, в случае провала текущих переговоров Вашингтон готов вернуться к военным действиям.