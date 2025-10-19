Трагедия под Новогрудком - за год найдено 8 неизвестных захоронений времен ВОВ

Сразу 8 ранее неизвестных мест захоронения времен Великой Отечественной войны выявлено в Новогрудском районе. И это только за последний год. Большинство - могилы мирных жителей, в том числе детей. Все обнаруженные захоронения пополнили список воинских монументов. Сейчас они находятся под охраной государства.

На местах погребения жертв нацистов и их пособников установлены новые памятники. А в скором времени они пополнят маршруты памяти.

Густой лес в нескольких километрах от деревни Полберег. Найти захоронение защитников Родины, героев Великой Отечественной без сопровождающих невозможно. Дорогу знают лишь местные. Они называют ее Матейчиков ров. Глубоко в лесу на самом высоком месте похоронены партизаны.

"Этому захоронению предшествует целая детективная история. Его выявили совершенно случайно. Местные жители этой деревни, пожилые люди ухаживали за этой могилой и думали, что все про нее знают", - рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Наталия Жишко.

Здесь покоятся три человека: братья Чебуровы (Николай и Владимир) и лейтенант Красной армии, окруженец Александр Солнцев. В 1942 году они оказались в деревне Полберег, но один из местных навел на них полицаев и немцев из гарнизона, который находился в Любче.

Живыми немцам не сдались. Предпоследним патроном Николай убил раненого брата, последним застрелился сам. В это же время на другом конце деревни свой последний бой вел лейтенант Солнцев. Хоронить партизан нацисты запретили. Лишь ночью, когда палачи уехали, жители деревни похоронили своих защитников в глухом лесу.

"Все ребята были молодые. Мы не знаем точно возраста, но сказали, что им было не больше 25 лет. Про их личную жизнь ничего не известно, единственное, что рассказывали свидетели, что братья были с севера России. Но, к сожалению, пока поисковые наши работы не увенчались успехом", - поделилась Наталия Жишко.

У геноцида, проводимого нацистами на оккупированной территории Беларуси, была разработана своя технология. Это был продуманный план ликвидации мирного населения. Поэтому так много у нас памятников, монументов, обелисков и мемориалов жертвам нацистского террора. И до сих пор выявляют новые места захоронений.

Сразу 8 ранее неизвестных мест захоронения времен Великой Отечественной войны за последний год выявлено в Новогрудском районе. 5 из них - это могилы мирных жителей. 3 находятся на Загорье-Сенненском погосте, там захоронено 6 взрослых и 10 детей (самому младшему было 3 года). 3 семьи были замучены нацистами летом 1942 года лишь за то, что до войны поддержали советскую власть, а в годы оккупации не оказывали содействие нацистскому режиму уничтожения.

Предположительная дата убийства трех семей из деревни Сенно - 26-28 июня 1942 года. Каратели целенаправленно шли по деревне и зашли лишь в три дома - Шкляров, Шоцких и Корженевских. Их не просто расстреляли, их зверски замучили. Детей - на глазах у родителей. Это были первые жертвы нацизма в этом населенном пункте. Их хоронили соседи. Тайно, ночью. Пару недель назад стало известно еще об одном захоронении мирных жителей в поселке Любча.

"Мы получили информацию о том, что во время карательной операции, которая проводилась в Налибокской пуще в июле-августе 1943 года, германское командование приняло решение не только бороться с партизанами, но и бороться с теми, кто может стать партизаном. Поэтому жителям Любчанского, Новогрудского района, мужчинам в возрасте от 20 до 50 лет они предложили стать коллаборантами. По нашим данным, около 100 человек отказались вступать в ряды коллаборантов, они в Любче были расстреляны в 1943 году", - рассказала Наталия Жишко.

Еще один ребенок погиб от рук палачей. 12-летнюю Наталью Мастицкую в ноябре 1943 года убил полицай, житель соседней деревни, который добровольно пошел на службу к нацистам. Могила девочки долгие десятилетия была местом памяти, поклонения и трагедии лишь одной белорусской семьи. В последние годы за ней ухаживала племянница убитой девочки с символичным и актуальным именем Мира. Сейчас история общеизвестна и могилы детей - жертв нацистов и их пособников находятся под охраной государства.

Сегодня невозможно установить точную причину появления в доме Мастицких полицаев. Лишь предположение - семья помогала партизанам.

"Пришли немцы и полицаи. По какому вопросу, я этого не знаю. И начали дедушку расспрашивать, я даже не знаю, о чем. Потом его начали бить сильно. Так били сильно, что щеку пробили. Он даже кушать не мог, прикладывал ладошку, чтобы еда не вываливалась", - поделилась жительница аг. Отминово Мира Игнатович.

Мастицкие жили на хуторе недалеко от деревни Отминово. Места партизанские, поэтому версия о помощи вполне реальна.

"12-летняя тетя моя испугалась этого всего и начала бежать по полю в сторону леса. И полицай положил ружье на колодец и прицельно выстрелил в девочку. Прямо в живот. Она еще немного оставалась живой, на руках у бабушки плакала, кричала: "Мамочка, мне животик болит". На руках у бабушки и умерла", - рассказала Мира Игнатович.