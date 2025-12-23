Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трансляцию Рождественской службы из Ватикана смотрите на "Беларусь 1"

Рождественский сочельник вместе со всем миром отмечают белорусские католики и протестанты. В костелах пройдут праздничные мессы.

Рождественское богослужение в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии 24 декабря проведет глава католической конфессии Беларуси митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.

Трансляцию мессы по традиции будет вести Белтелерадиокомпания - после "Панорамы", в 21:45.

В полночь "Беларусь 1" продолжит праздничный эфир трансляцией Рождественской службы из Ватикана с участием Папы Римского Льва.

Общество

трансляцииБелтелерадиокомпанияВатикан