Минсктранс запустил специальные маршруты к кладбищам на Радуницу

Чтобы обеспечить удобный доступ к местам захоронения в окрестностях МКАД, Минсктранс организовал специальные транспортные маршруты. Горожане смогут легко и комфортно добраться до мест захоронения на Радуницу благодаря увеличенному количеству общественного транспорта.

Так, в Минске организован автобусный маршрут № 170С, чтобы добраться до Западного кладбища. На Колодищанское можно доехать, воспользовавшись автобусами № 31 и 972Э. Дополнительный пригородный автобусный маршрут № 978Э организован до 18:00, чтобы добраться до кладбища деревни Королев Стан. А на "Михановичи" курсируют автобусы № 5Э, 975Э и 971Э.

Также организованы дополнительные маршруты на Северное кладбище (автобусы № 68, 109, 973Э, 974Э, 979Э и 977). По мере наполнения салонов автобус № 94С будет отправляться на Чижовское. А на кладбище "Лесное" отправление автобуса № 178Э будет осуществляться по расписанию с интервалом в 5-10 минут.