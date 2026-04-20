3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Минсктранс запустил специальные маршруты к кладбищам на Радуницу
Чтобы обеспечить удобный доступ к местам захоронения в окрестностях МКАД, Минсктранс организовал специальные транспортные маршруты. Горожане смогут легко и комфортно добраться до мест захоронения на Радуницу благодаря увеличенному количеству общественного транспорта.
Так, в Минске организован автобусный маршрут № 170С, чтобы добраться до Западного кладбища. На Колодищанское можно доехать, воспользовавшись автобусами № 31 и 972Э. Дополнительный пригородный автобусный маршрут № 978Э организован до 18:00, чтобы добраться до кладбища деревни Королев Стан. А на "Михановичи" курсируют автобусы № 5Э, 975Э и 971Э.
Также организованы дополнительные маршруты на Северное кладбище (автобусы № 68, 109, 973Э, 974Э, 979Э и 977). По мере наполнения салонов автобус № 94С будет отправляться на Чижовское. А на кладбище "Лесное" отправление автобуса № 178Э будет осуществляться по расписанию с интервалом в 5-10 минут.
Кроме того, 21 апреля до 17:00 будет увеличено количество автобусов и троллейбусов на основных маршрутах, а также организованы дополнительные трамвайные и троллейбусные маршруты для удобства пассажиров.