Траурные церемонии прошли у мемориалов жертвам концлагеря "Шталаг-352" и "Тростенец"

9 декабря в Международный день памяти жертв геноцида по всей Беларуси проходят траурные программы и митинги-реквиемы. Для нашей республики эта дата особая. Беларусь в годы Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего.

Мемориальный комплекс "Тростенец" объединил представителей разных поколений молодежь и ветеранов. Также церемония прошла у мемориала жертвам концлагеря "Шталаг-352". В храме Воздвижения Креста Господня в память жертв преступления геноцида отслужили панихиду.

"Очень важно, что сегодня с нами молодежь. Молодые люди не просто идут возлагать цветы, они проводят всевозможные конференции, изучают архивы, чтобы на самом деле понимать, какая это была трагедия для нашей страны", - отметил председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.