Тренажерки, прачечная и не только. В студгородках БГМУ есть все для комфортного проживания
До начала учебного года остаются считанные дни. Для студентов уже традиционно это время заселения в общежития. Ведь важно обосноваться и подготовиться к занятиям заранее. Тренажерные залы, комнаты для самоподготовки, творческие мастерские - в студгородках предусмотрели все для комфортного проживания.
Белорусский государственный медицинский университет в этом учебном году ожидает около полутора тысяч студентов из разных регионов - не только Беларуси, но и других стран. К нам приезжают за знаниями из Израиля, Ливана, Сирии, а также из США, Германии и Франции.
Всем иногородним и иностранным студентам предоставляют общежитие, поэтому для многих это первое знакомство с белорусской средой и культурой. Здесь важно соответствовать определенному уровню. Насколько комфортно здесь учиться и есть ли для этого все условия, мы проверим на примере общежития № 10.
"Мы ожидаем пополнения - более 900 студентов нуждаются в общежитии. Сейчас как раз идет процесс заселения. В нем активно участвуют сами студенты, уже проживающие здесь: они хорошо знают процедуру, сами ее проходили и теперь помогают новичкам. И студенты, которые приходят, и их родители часто беседуют с нами", - рассказал начальник студенческого городка БГМУ Алексей Катичев.
"Если человек заселяется повторно, а это происходит практически каждый год, ему нужно заполнить только договор на продление проживания в общежитии. Если же студент заселяется впервые, мы даем ему анкету, где он указывает всю необходимую информацию о себе", - пояснил студент БГМУ Александр Яковчик
"Общежитие представляет собой двухкомнатную квартиру: в большой комнате живут четыре человека, в маленькой - двое. Кухня типичная для общежития: есть микроволновка, плита, холодильник. Помимо уютных комнат, студентам доступна и прачечная. Причем прачечная здесь бесплатная, хотя обычно в других местах за это берут символическую плату", - отметил Алексей Катичев.
"Когда сюда заселяются, все, конечно, в шоке - в хорошем смысле. Здесь действительно очень уютно и комфортно, и родители тоже удивляются, насколько здесь все классно", - поделилась своими впечатлениями студентка БГМУ Яна Дедкова.
"В спортзале. Если прийти сюда вечером, можно увидеть много студентов, которые занимаются спортом - все-таки медики. Врач должен сам быть здоровым и своим примером показывать пациенту, что значит, вести здоровый образ жизни. Всегда есть чем заняться: это могут быть благотворительные проекты, волонтерская деятельность, спортивные или воспитательные мероприятия. План таких мероприятий мы заранее размещаем на сайте университета", - отметил начальник студенческого городка БГМУ.
Для студентов и их родителей традиционно работает горячая линия, где можно получить дополнительную информацию о процессе заселения, необходимых документах и правилах внутреннего распорядка. Время работы и телефоны указаны на сайтах факультетов.