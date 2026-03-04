Тренды, безопасность - участники из 6 стран обсуждают тенденции экономического развития в XXI веке

О цифровых трендах, экономической безопасности и интеграционных процессах говорят в Минске участники Международной научно-практической конференции из шести стран. 4 марта - второй день форума.

В центре внимания генеративный искусственный интеллект в бизнесе и образовании и функционирование единого рынка труда Союзного государства.