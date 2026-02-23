Паспорт, ручки и белый лист. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbefe966-c10d-444b-b428-2f2f17325a16/conversions/00f620c1-9319-466f-9995-d3b39e4eeb8e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbefe966-c10d-444b-b428-2f2f17325a16/conversions/00f620c1-9319-466f-9995-d3b39e4eeb8e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbefe966-c10d-444b-b428-2f2f17325a16/conversions/00f620c1-9319-466f-9995-d3b39e4eeb8e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbefe966-c10d-444b-b428-2f2f17325a16/conversions/00f620c1-9319-466f-9995-d3b39e4eeb8e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Третий этап репетиционного тестирования стартует в Беларуси 1 марта. Об этом БЕЛТА сообщила начальник отдела мониторинга и методик контроля Республиканского института контроля знаний Елена Волосач.

По словам представителя РИКЗ, третий этап репетиционного тестирования продлится по 30 апреля. На данный момент в стране работают 139 пунктов проведения. Регистрация осуществляется через личный кабинет на сайте РИКЗ, где участники определяют предмет, выбрать который они могут из 14, доступных для ЦЭ и ЦТ, регион и пункт проведения. "По итогам РТ в конце этапа предоставляется тематическое консультирование для работы над ошибками. Также участники получают скан-копию бланка ответов, чтобы увидеть свои ошибки и понять, какой материал стоит повторить или доучить", - пояснила Елена Волосач.

Третий этап репетиционного тестирования пользуется большой популярностью, так как проводится непосредственно перед самими экзаменами. "Тестирование могут сдавать не только 11-классники, но и учащиеся 10-х и 9-х классов. Чтобы избежать ситуации, когда мест не хватает, лучше регистрироваться заранее", - подчеркнула сотрудник РИКЗ.

Пункты тестирования самостоятельно определяют график проведения в рамках этих двух месяцев. Как правило, РТ проходит на базе университетов или колледжей, у которых идет свой учебный процесс. "Поэтому если вдруг мест на сайте не видно, стоит обратиться в пункт проведения РТ и уточнить, будут ли открыты дополнительные даты", - посоветовала Елена Волосач. Она также добавила, что к середине апреля, как правило, все даты уже доступны и те, кто хотел, успевают зарегистрироваться.