3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Третий этап репетиционного тестирования стартует в Беларуси 1 марта
Третий этап репетиционного тестирования стартует в Беларуси 1 марта. Об этом БЕЛТА сообщила начальник отдела мониторинга и методик контроля Республиканского института контроля знаний Елена Волосач.
По словам представителя РИКЗ, третий этап репетиционного тестирования продлится по 30 апреля. На данный момент в стране работают 139 пунктов проведения. Регистрация осуществляется через личный кабинет на сайте РИКЗ, где участники определяют предмет, выбрать который они могут из 14, доступных для ЦЭ и ЦТ, регион и пункт проведения. "По итогам РТ в конце этапа предоставляется тематическое консультирование для работы над ошибками. Также участники получают скан-копию бланка ответов, чтобы увидеть свои ошибки и понять, какой материал стоит повторить или доучить", - пояснила Елена Волосач.
Третий этап репетиционного тестирования пользуется большой популярностью, так как проводится непосредственно перед самими экзаменами. "Тестирование могут сдавать не только 11-классники, но и учащиеся 10-х и 9-х классов. Чтобы избежать ситуации, когда мест не хватает, лучше регистрироваться заранее", - подчеркнула сотрудник РИКЗ.
Пункты тестирования самостоятельно определяют график проведения в рамках этих двух месяцев. Как правило, РТ проходит на базе университетов или колледжей, у которых идет свой учебный процесс. "Поэтому если вдруг мест на сайте не видно, стоит обратиться в пункт проведения РТ и уточнить, будут ли открыты дополнительные даты", - посоветовала Елена Волосач. Она также добавила, что к середине апреля, как правило, все даты уже доступны и те, кто хотел, успевают зарегистрироваться.
В первом этапе РТ было написано более 160 тыс. тестов. Второй этап еще продолжается, но обработано уже более 100 тыс. бланков ответов. "Результаты размещаются в личных кабинетах участников, после статистика передается на анализ методистам по учебным предметам, а затем публикуется в официальных источниках", - отметила Елена Волосач.