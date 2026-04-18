3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
"Труд - это самое благородное, что есть сегодня на земле" - Вольфович о республиканском субботнике
В белорусской столице появится новая точка притяжения - в Минске к 100-летию ДОСААФ создают тематический сквер. Работы уже начались.
Во время республиканского субботника площадку озеленяют сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности.
Открытие запланировано уже этим летом. Новое пространство появится рядом со зданием Центрального совета ДОСААФ. Проект - не просто благоустройство, это пространство с идеей. Здесь появятся детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, зоны отдыха. Отдельное внимание - экспозиции: в сквере разместят образцы авиационной и автомобильной техники.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Если посмотреть в историю, то субботнику уже более 100 лет. Насколько я помню, в Минске первый субботник прошел в 1920 году. И началась хорошая традиция этих субботников, когда граждане выходили на благоустройство, наводили порядок на территории города. Коллектив Государственного Совета безопасности с энтузиазмом это воспринял. Буквально две недели назад мы участвовали в акции "Лес! Дабро! Парадак!", сажали лес традиционно, а сегодня решили потрудиться на благо озеленения нашего города Минска. Замечательная традиция вообще! Субботники - это, во-первых, то, что сплачивает коллектив, а второе - то, на чем мы должны воспитывать детей. Ведь труд - это самое благородное, что есть сегодня на земле! И детей приучать: наши сотрудники приехали с детьми. Приучать их к этому труду с малолетства, так, как воспитывали нас когда-то в школе".
Сам же субботник, по словам Александра Вольфовича, - это не просто традиция, а возможность сделать страну более уютной и подготовиться к важным датам - 1 Мая и Дню Победы.