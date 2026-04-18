"Труд - это самое благородное, что есть сегодня на земле" - Вольфович о республиканском субботнике

"Если посмотреть в историю, то субботнику уже более 100 лет. Насколько я помню, в Минске первый субботник прошел в 1920 году. И началась хорошая традиция этих субботников, когда граждане выходили на благоустройство, наводили порядок на территории города. Коллектив Государственного Совета безопасности с энтузиазмом это воспринял. Буквально две недели назад мы участвовали в акции "Лес! Дабро! Парадак!", сажали лес традиционно, а сегодня решили потрудиться на благо озеленения нашего города Минска. Замечательная традиция вообще! Субботники - это, во-первых, то, что сплачивает коллектив, а второе - то, на чем мы должны воспитывать детей. Ведь труд - это самое благородное, что есть сегодня на земле! И детей приучать: наши сотрудники приехали с детьми. Приучать их к этому труду с малолетства, так, как воспитывали нас когда-то в школе".