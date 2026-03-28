Трудовой десант работал на субботнике на мемориале "Курган Славы" в Мозыре

Тысячи жителей вышли облагородить свой дом в Гомельской области.

Особое внимание - благоустройству памятников, мемориалов, мест всенародной памяти. В Мозыре трудовой десант работал на мемориале "Курган Славы".

Более 4 тыс. деревьев и кустарников высадили в Гомеле во время субботника

Оккупация Мозыря во время Великой Отечественной войны длилась 875 дней. Курган Славы - место памяти о воинах-освободителях и партизанах Полесского соединения. Там, где в 40-х шли бои, сегодня благодарные потомки высадились мирным десантом.

Символ стойкости и непобедимости народа. В мемориальном комплексе сегодня многолюдно. Работают трудовые коллективы, общественные объединения, местная власть, активисты молодежного движения.

Дарья Демиденко, член белорусской партии "Белая Русь":

"Солнечный денек, тепло, сегодня мы на субботнике вместе с молодежным движением "Искра" Белорусской партии "Белая Русь". Нам нужно всем вместе объединяться и наводить порядок, это наш священный долг как патриотов и способ сделать наш город уютнее и краше".

"Мы не могли не присоединиться, субботник областной, который направлен на сохранение исторической памяти, поэтому важно весной привести место в порядок, чтобы оно процветало, расцветало. Всем миром, всей толокой сделаем наш город и историческую память еще лучше, чище и светлее", - сказала председатель Мозырской районной организации Белорусского союза женщин Ирина Тылькович.

Феликс Галюк, зампредседателя Мозырского райисполкома:

"Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы здесь мы могли проводить мероприятия, посвященные различным датам. Чем краше будет наша земля, тем наши дети и мы будем чувствовать себя лучше, увереннее".

А еще в каждом уголке Гомельской области сегодня неравнодушные белорусы благоустраивают улицы и дворы, преображают территории социальных объектов, зеленые зоны - сажают деревья, красят, чистят, белят, ремонтируют.

"Мы настроены на продуктивную работу. Это всегда заряд позитивной мощной энергии, потрудимся сегодня на славу. Также наша молодежь трудится в лесопарке "Молодежный" и на территориях своих учреждений и предприятий", - сказала жительница г. Мозыря Вероника Павлова.