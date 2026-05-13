ЦЭ и ЦТ в Беларуси: ключевые даты, изменения и цифры кампании

В Беларуси - горячая пора для абитуриентов. В этом году на централизованный экзамен зарегистрировались около 60 тыс. человек, а на ЦТ - почти 66 тысяч.

Первые испытания для школьников и не только начнутся меньше чем через месяц. Основные даты уже назначены: 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня.



Всего в эту вступительную кампанию в стране будут работать 144 пункта проведения тестирования. Напомним и об обязательных правилах на ЦТ и ЦЭ: при заполнении анкет абитуриенты теперь будут указывать не номер паспорта, как раньше, а идентификационный номер, а на химии и физике разрешено использовать калькуляторы.



Отдельно проработаны социальные аспекты: школьники с нарушениями опорно-двигательного аппарата освобождаются от жеребьевки мест в аудитории.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний: "В этом году развернули достаточно активную информационную кампанию. Для того чтобы общественность знала, как готовиться, к чему готовиться, какие предметы будут выноситься в этом году на централизованный экзамен, централизованное тестирование. Традиционно это 14 предметов. Одним из основных, будет, конечно же, история Беларуси в контексте всемирной истории. Потому что многие учреждения образования в этом году в правилах приема определили это одним из приоритетных предметов для поступления, для сдачи соответствующего экзамена. Результаты централизованного экзамена, сертификаты поступят в пункты, где проходил централизованный экзамен, не позднее 10 числа. А что касается сертификатов централизованного тестирования, это будет начало июня, где-то в первых числах июля".