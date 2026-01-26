3.74 BYN
Целевая подготовка: в чем ее популярность и в ком особенно нуждается белорусская экономика
С каждым годом в Беларуси во время вступительной кампании растет число заявок на целевую подготовку в вузы. Только в 2025 году при контрольных цифрах в 6,6 тыс. мест было подано около 8 тыс. документов от абитуриентов.
Студентка 3 курса Мария Ларченко - из тех, кто о карьере и профессиональном становлении задумывается заранее. Поэтому когда встал вопрос о поступлении, девушка твердо знала: учиться будет в БГУИР по инженерной специальности, а целевая подготовка в вузе приблизит к мечте о работе на столичном "Интеграле".
Мария Ларченко, студентка БГУИР:
"Когда выбирала целевую подготовку, то понимала, что это востребованная специальность, стране нужны кадры".
В 2026 году в БГУИР целевикам на выбор предложат 7 инженерных специальностей. В частности, набор будет вестись по таким востребованным экономикой страны специальностям, как электронное машиностроение и сверхвысокочастотные системы. Среди заказчиков кадров - столичные "Интеграл", "Пеленг", "Планар".
Василий Бондарик, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БГУИР:
"Предполагается, что будет самой популярной специальность "электронные системы и технологии". В прошлом году мы набрали 18 человек на условиях целевого набора именно на эту специальность. Конкурс был два человека на место. Целевое обучение - это не льгота, а особая траектория. На специальности, особо востребованные экономикой можно без вступительных экзаменов поступать лицам, имеющим серебряную либо золотую медаль".
В авангарде целевой подготовки - ведущий педагогический вуз Беларуси. Наиболее мотивированным и подготовленным ребятам предлагают 13 специальностей с приставкой наиболее актуальные. Среди них - дошкольное, начальное, специальное и инклюзивное, физико-математическое образование.
Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ:
"Нужно подготовиться к устному экзамену - это те самые 100 вопросов, которые размещены на сайте Министерства образования и на сайте университета. Но появился один нюанс: добавилась практическая часть. Я на это обращаю внимание. В таких специальностях, как биология, химия, физика, математика, география, появилась практическая часть. Эти задания также уже размещены как у нас на сайте, так и на сайте Министерства образования".
В перечне специальностей для целевой подготовки в вузах страны всего 59 профилей обучения с расширенными группами специальностей. Педагогика, медицина, инженерия, сельское хозяйство - кадры, в которых сегодня особенно нуждается наша экономика.
Сергей Пищов, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:
"В прошлом году при плане, там у нас было около 6,6 тыс. мест, было подано более 8 тыс. документов от абитуриентов. Это показывает, что действительно целевые места востребованы у наших абитуриентов".
Контрольные цифры приема на целевые места в высшую школу в 2026 году будут известны до 1 мая. В целом цифры приема в вузы профильное ведомство опубликует до 1 апреля.