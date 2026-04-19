Цена традиции - более миллиона пластиковых цветов вывозят с кладбищ Беларуси после Радуницы

Во вторник, 21 апреля, память объединит белорусов по всей стране. В преддверии Радуницы по традиции мы спешим привести в порядок места упокоения близких, и для многих ритуал немыслим без ярких пластиковых букетов: они не вянут и не требуют ухода.

Почему существует такая традиция и какие есть альтернативы?

Тема, о которой не принято говорить. Каждый год после Радуницы цветной пластиковый ковер устилает полигоны твердых коммунальных отходов - свозят около миллиона искусственных растений. Так какая цена "долговечности"?

Полигон под Заславлем. Над пятью гектарами кружат птицы и витает запах - гнилостный, прожигающий, со сладковато-приторным оттенком. И когда-то яркая часть традиции превращается в проблему.

Александр Мякинник, замдиректора ГП "Минрайтеплосеть":

"Сюда свозят мусор со всего Минского района. Еще есть линия досортировки. Стекло, пластик, бумага, картон - все там сортируется. Сюда уже идут те отходы, которые невозможно пустить в переработку. Надо, чтобы на кладбище люди шли с живыми цветами, а не с искусственными, потому что это все идет на захоронение".

Отвечая на вопрос, почему на кладбище несут искусственные цветы, одна из белорусок предположила: "Привычка, наверное, с советских времен осталась".

"Живые очень дорогие, - говорит пожилая женщина на рынке. - А неужели такой большой вред приносит пластик, что его надо заменить? Это пускай решают ученые, которые занимаются охраной природы".

Розы, орхидеи, каллы, хризантемы. От полутора рублей за небольшой букет. На любой вкус, только запаха не хватает.

Только вот из-за неоднородного состава (смесь пластика, металла, ткани) такие цветы не поддаются переработке - трудоемко и затратно. Разлагаются несколько сотен лет, а при их сжигании в атмосферу выделяют вредные вещества. Но пока есть спрос, будет и предложение.

"Некоторые цветы сделаны из ткани, некоторые из пластика, некоторые из силикона, - описал товар продавец. - От дешевых до дорогих. Люди приходят разные: от молодых людей, которым лет 18, и до бабушки с палочкой".

"Есть люди, которые приходят и берут очень много цветов. Один пожилой человек пришел и говорит, что ему надо 15 букетиков", - рассказала случай из практики продавец.

Такая "пластиковая" традиция пошла из 90-х. Из практических соображений: доступно, дешево, удобно, долговечно. И хорошо, если продавец добросовестный, знает, откуда товар, а сознательные граждане доносят мусор до урны. Но нередки стихийные свалки.

"Листва, хвоя, лампадки, цветочки пластиковые, новое захоронение, еще и венки. Установщики бетон не вывозят, а просто бросают под забор. Рядом один контейнер - буквально в 70 метрах, второй", - рассказал о ситуации с мусором замначальника участка по содержанию кладбища Сергей Майстренко.

Руслан Парфенчик, заместитель гендиректора ЖКХ Минского района:

"Установлены контейнерные группы с контейнерами. Также в преддверии праздника мы установили дополнительные. Среди деревьев находятся искусственные цветы, лампадки, то есть кто-то при уборке не донес до отведенного места".

Пример современного кладбища - Лесное, что недалеко от Минска, которое было открыто в 2021 году. С платформой поиска ушедших, прокатом инвентаря (2 рубля за инструмент), холодильником для живых растений, а еще есть вода и кофе для посетителей. Территория находится на содержании столичной организации, которая оказывает ритуальные услуги. Всего под ее крылом 22 кладбища и 2 мемориальных комплекса в Минском районе.

Наталья Рощина, замдиректора УП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания":

"На девяти кладбищах организованы стационарные магазины, где проводится торговля цветочной продукцией - как живыми, так и искусственными цветами. Помимо этого, начиная с субботы по вторник включительно на трех дополнительных кладбищах будет организована выездная торговля. Это на кладбище Кальварийском, Военном и Михановичском. Еще расширяем свой ассортимент. И уже с прошлого года мы начали продавать рассаду живых цветов: две виолы двух разновидностей цветов - белая и желтая, и герань".

Александр Мышковец, директор УП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания":

"За спецкомбинатом закреплена обязанность содержания, благоустройства, уборки мест погребения. Когда начали торговать живыми цветами, в месяц реализовывали порядка тысячи цветов. На сегодняшний день в сезон доходит до 14 тыс.".

Продавцы отмечают, что за последний год чаша весов качнулась в пользу живых цветов. Но альтернатива пластику не только срезанные растения или рассада.

Светлана Мацкевич, главный специалист ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов":

"Мы говорим: живая память, живые цветы. Это может быть какая-то шикарная композиция из живых цветов. Это могут быть сухоцветы, это могут быть венки из природных материалов. Все может быть красиво, и сейчас достаточно много умельцев и ремесленников, которые тоже могут изготовить. Это могут быть какие-то небольшие скульптуры из фарфора, керамики. Это могут быть посаженные вами цветы или маленькие кустарники. Многие приносят лампады или какие-то свечи. Это тоже очень хороший вариант. И, конечно, надо помнить про пожарную безопасность. И вот есть такой ритуал: огонь горит, пока рядом живые".

"Самое главное - прочитать молитву, все-таки это кладбище, это святое место. Стараемся, чтобы были цветы живые, как душа человека. Какие цветы, такой человек", - считает мужчина.