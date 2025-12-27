3.71 BYN
Ценные артефакты обнаружены в Дворцовом комплексе князей Сапег в Ружанах
Новые археологические материалы пополнили копилку истории Брестской области. В ходе проведения реставрационных работ в Дворцовом комплексе князей Сапег в Ружанах - а они начались еще в 2008 году - обнаружены фундаменты построек эпохи Льва Сапеги и ряд артефактов. Уже активно реставрируется театральный корпус.
Не менее интересные открытия сделаны и в ходе работ на центральном дворе. Там находятся подвальные помещения, о которых никто не подозревал. Теперь исследователям предстоит изучить технику кладки, размеры и планировку построек, собрать археологический материал.
Виталий Пилипович, старший преподаватель кафедры истории Беларуси БРГУ имени А. С. Пушкина:
"Среди нашей коллекции многочисленные фрагменты изразцов. Причем это изразцы геральдические с гербом рода Сапег. Также у нас богатый нумизматический материал. Самая ранняя монета - это монета Сигизмунда III".
Здесь ценность представляют и, казалось бы, мелкие предметы: найдены медные накладки на замки, керамические изделия с орнаментом, пуговицы и даже детские игрушки. Все находки передадут в музей Дворцового комплекса. Работы на объекте продолжатся. В перспективе – углубленное исследование центрального корпуса: изучение подвальных систем и башен.