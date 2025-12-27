Ценные артефакты обнаружены в Дворцовом комплексе князей Сапег в Ружанах

Новые археологические материалы пополнили копилку истории Брестской области. В ходе проведения реставрационных работ в Дворцовом комплексе князей Сапег в Ружанах - а они начались еще в 2008 году - обнаружены фундаменты построек эпохи Льва Сапеги и ряд артефактов. Уже активно реставрируется театральный корпус.



Не менее интересные открытия сделаны и в ходе работ на центральном дворе. Там находятся подвальные помещения, о которых никто не подозревал. Теперь исследователям предстоит изучить технику кладки, размеры и планировку построек, собрать археологический материал.