3.75 BYN
2.83 BYN
3.37 BYN
Центр для молодых гениев в области биотехнологий планируют открыть в Беларуси
Подготовка кадров завтрашнего дня - одна из основных задач современного образования. И здесь Беларуси необходимо определиться с перспективными направлениями, которые помогут развиваться стране в целом.
Как подчеркивает глава государства, здесь внимание биотехнологиям.
А задачу можно решить с помощью будущего Центра биологии.
В нашем организме около 90 % мишеней для действия лекарственных препаратов - это белки. Мировая тема: от строительства мышц до защиты от вирусов.
Лаборатория на базе биофака БГУ для Беларуси уникальна. Широкий спектр оборудования - в одном месте. Опирались на опыт Пекинского университета. И это одна из частей будущего Центра биологии, который планируют открыть к сентябрю следующего года.
Елена Корик, заведующий учебной лабораторией биологии белка БГУ:
"В лаборатории собрано уникальное оборудование, которое позволяет осуществить полный цикл исследований, начиная с того, что мы можем манипулировать геном, создавать необходимые нам белки, выделять их. Здесь одновременно будут работать микробиологи, биотехнологи, биоинженеры, биохимики. И это позволит им научиться работать именно в команде, чтобы в конечном итоге создавать какие-то новые белковые биотехнологические продукты".
Фармацевтика, сельское хозяйство, молекулярная биология, инженерные направления - многие серьезные разработки опираются на биотехнологии. Для этого нужны собственные мощности, чтобы создавать востребованный продукт.
Андрей Король, ректор БГУ:
"Крайне важно - учиться по экспериментальным программам должны те ребята, которые еще до поступления в Белорусский государственный университет либо любой другой, имеют за собой определенное портфолио. В рамках заключенных соглашений с Пекинским университетом мы проводим такую селекцию, проводим такое обучение, в конечном итоге мы вправе рассчитывать, что это будут самые продвинутые выпускники в области биотехнологий по самым разным направлениям".
Центр для молодых гениев
В мире идет борьба за одаренную молодежь и Беларусь не исключение. Ежегодно у наших школьников более 50 медалей на международных олимпиадах. Свыше сотни выпускников Национального детского технопарка поступают в вузы без экзаменов. Новые подходы к обучению будут и в образовательном центре для подготовки кадров, где намерены сконцентрировать самых способных.
Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:
"На 1-2 курсе будет очень углубленное изучение фундаментальных дисциплин с последующей индивидуальной, проектной и исследовательской деятельностью по конкретным заказам предприятий. 3, 5 курс - это фактически дуальное обучение на базе непосредственно предприятий и организаций заказчиков кадров. Порядка 15-20 направлений самых перспективных и самых необходимых для республики будет реализовано в этом центре".
Уже сегодня в Беларуси реализуют совместные образовательные программы с вузами России, Китая и других государств. Для преподавания в новом образовательном центре будут привлекать ведущих зарубежных экспертов.