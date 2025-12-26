Цены доступные, ассортимент широкий - елочные базары приглашают покупателей

В преддверии Нового года в Беларуси заступили на дежурство "зеленые патрули". Они следят за незаконной вырубкой елей. Приобрести новогоднюю красавицу легально лучше всего на елочных базарах, которые развернулись по всей стране. Так, в Брестской области предлагают лесную красавицу на любой вкус: ели живые, искусственные, в кадках и новогодние букеты. Елки до трех метров можно приобрести по выгодной цене.

"Цены у нас доступные, государственные, так как мы предприятие государственное. Выбор довольно широкий, от метра до двух у нас елочки стоят 12 рублей 50 копеек. Елочки очень красивые, т. е. стараемся каждому подобрать то, что человек хочет. Стараемся каждый год расширять ассортимент: мы также торгуем медом, есть у нас тушенка из оленины, ну и разные букеты продаем тоже".