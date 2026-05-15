Цензура в информационном пространстве усиливается - российский журналист

Форум медийного сообщества в Беларуси стал отличной площадкой для обмена опытом между коллегами. Журналисты из разных стран собрались в Гродно, чтобы обсудить актуальные практики работы, поделиться профессиональными наработками и понять, какие темы сегодня волнуют редакции.

Заместитель главного редактора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Иван Синичкин

Заместитель главного редактора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Иван Синичкин высказал свое мнение по поводу недавней блокировки международной редакции Белорусского радио. Он также сделал небольшой прогноз, как будет дальше развиваться ситуация в глобальном информационном пространстве.

"Действительно, и раньше, и несколько лет назад, и в 2020 году мы все видели, как блокировались информационные ресурсы - как белорусские, так и российские, - отметил Иван Синичкин. - Мы понимаем и знаем уже, что все социальные сети имеют свои алгоритмы и своих владельцев, которые решают, как должна управляться коммуникация в той или иной стране и как должна распространяться информация. Сегодня мы наблюдаем блокировки, закрытие и удаление аккаунтов. В СМИ это жестко бьет по распространению достоверной, важной и качественной информации".

На вопрос, как дальше будет развиваться противостояние в информационном поле, журналист ответил:

"Я не исключаю даже полнейших отключений западных сервисов с их стороны - не с нашей. Они со своей стороны просто закроют для нас доступ. Не только потому, что будут пытаться вынудить страны пойти на этот шаг. Если у России уже есть своя собственная экосистема, то для Беларуси это тоже своего рода испытательная площадка".