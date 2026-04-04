Цифровая интеграция России и Беларуси: курс на технологический суверенитет
Информационно-коммуникационные технологии сегодня выступают инструментом геополитического влияния, что требует от России и Беларуси выработки общих механизмов защиты. Об этом на открытии первого в Беларуси международного ИТ-форума IT ALL STAR 2026 заявил первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Антон Степаненко.
В условиях внешнего санкционного давления Беларусь и Россия перешли к системной интеграции в цифровой сфере, направленной на обеспечение безопасности и развитие высокотехнологичных отраслей.
"Необходимо четко отдавать себе отчет в том, что информационно-коммуникационные технологии используются недругами для подчинения себе других государств, - констатировал Антон Степаненко. - Я убежден, что в этом направлении у наших стран есть не просто общее понимание задач, а выстроенный механизм совместной работы. Именно поэтому, в соответствии с закрепленной концепцией безопасности Союзного государства, белорусские и российские специалисты используют современные разработки для противодействия киберугрозам, занимаются созданием единого защищенного информпространства и синхронизации норм в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в условиях внешних санкций и последующего соответствующего давления на интеграционные объединения наших стран".
Основные усилия Беларуси и России сосредоточены на следующих областях:
- Кибербезопасность. Специалисты двух стран совместно используют современные разработки для противодействия киберугрозам и защиты информационных ресурсов.
- Искусственный интеллект. Ведется работа над созданием унифицированных платформ для промышленности. Парламентарии Союзного государства разрабатывают модельный закон, который регламентирует использование ИИ в науке и учебном процессе.
- Микроэлектроника. Реализуются совместные программы, направленные на разработку новых технологических процессов. Примером служит сотрудничество российского НИИ молекулярной электроники и белорусского "Интеграла", а также проекты по освоению современных инструментов проектирования на производственных линиях.
- Реальный сектор экономики. Внедрение передовых цифровых решений в промышленности и развитие сервисной экономики. В Минске успешно функционируют офисы крупных российских компаний и наоборот.
Эти направления обеспечивают не только технологический прорыв, но и надежную защиту наших информационных ресурсов.
"Очевидно, что сотрудничество России и Беларуси в IT-сфере вышло на уровнь системной интеграции. Особая роль в этом процессе отходит именно ИТ-форумам, - отметил первый секретарь посольства РФ в Беларуси. - Уверен, что только в тесной кооперации, объединяя интеллектуальные ресурсы России и Беларусь, мы сможем создавать конкурентоспособные продукты, способные занять достойное место на глобальном рынке и обеспечить суверенитет цифровой среды".