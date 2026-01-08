Циклон "Фрэнсис-Улли" добрался до регионов: Витебск во власти метели и сильного ветра

Циклон "Фрэнсис-Улли" накрыл и регионы. Заметает Витебск: в городе наблюдается сильный ветер и метель. Кроме спасателей и милиции на оказание помощи ориентированы общественные организации региона, а также "Красный крест".

Белорусы в соцсетях с самого утра делятся снежными картинами и в городе, и за городом в частном секторе. Пока техника расчищает дороги, деревенские с задором взялись за лопаты, чтобы расчистить выезды со своих дворов.