Циклон "Леони" принес в Беларусь резкое потепление, снег и ледяной дождь

Циклон "Леони" принес в Беларусь погодное трио в виде резкого потепления, снега и ледяного дождя, тем самым превратив тротуары в каток. В стране объявили оранжевый уровень опасности, а в Гомельской области из-за гололеда и вовсе ввели план "Погода".

Все причастные службы с раннего утра работали в усиленном режиме. Также непогода внесла коррективы в расписание некоторых регулярных и чартерных авиарейсов в аэропортах Минска и Гомеля.

В Беларуси работает около 1800 единиц спецтехники ЖКХ

Из-за ледяного дождя службы работают в усиленном режиме

Если для водителей путь на работу увеличился из-за долгого прогрева авто, то для пешеходов – из-за скользких тротуаров. С самого утра коммунальщики выехали на обработку улиц противообледенительной смесью и песком.

Сергей Леончик, замначальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Занято по уборке и по очистке автомобильных дорог общего пользования 1570 человек по состоянию на сегодняшний день. Также задействовано в ликвидации снежных заносов 1270 единиц дорожной техники. Работы проводятся по обработке покрытия от 3 до 4 раз в сутки".

Что касается обработки улиц и остановок смесями, было привлечено более 130 единиц техники и более 1500 сотрудников ЖКХ.

Денис Федоров, замдиректора ЖКХ № 1 Московского района г. Минска:

"Наша работа на сегодня - это обработка противогололедными средствами пешеходных связей, подходов подъезда, проезжих частей. Также созданы аварийные бригады по очистке кровель от сосулек и наледи, что тоже немаловажно. Я прошу быть всех бдительными, обходить аварийно опасные участки, на которых могут произойти непоправимые последствия".

От холода и гололеда пострадали более 7,9 тыс. человек

Коммунальщики выкладываются максимально, но медики все равно бьют тревогу. За 2 месяца зимы по стране к ним обратились уже более 7 900 граждан с переохлаждениями либо гололедными травмами. Передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно, короткими шагами.

Андрей Ярошевич, травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии:

"Завтра ожидается пик. Потому что, как правило, после травмы обращаются на следующий день. Не все дают себе полный отчет, что с ними произошло. И очень часто получается так: сегодня травмировался, а завтра, когда уже перелом или какая-то травма принимает более острую фазу, они обращаются в лечебное учреждение".

Работа такси в непогоду: долгое ожидание и высокий тариф

Хуже холода кусаться может только ценник на такси. По закону тарифы на автоперевозки пассажиров в нерегулярном сообщении не ограничены. Т.е. цену на поездку устанавливает сам онлайн-сервис. В основе стоимости лежат алгоритмы, которые ориентируются на 2 показателя: количество актуальных заказов и число свободных машин на линии.

Виталий Ляхор, руководитель сервиса такси:

"Временная мера рассчитана на то, чтобы стимулировать водителей в большем количестве выходить на линию. Как только автомобилей и водителей становится достаточно, стоимость поездки снижается. В плохую погоду многие водители остаются дома, не выходят на линию по разным причинам. Плохая видимость, аварийность увеличивается, пробки в городе и так далее. В целом заинтересованы в том, чтобы быстро привести спрос и предложение в состояние баланса. Например, в часы пик мы не берем часть комиссии заказов, стоимость которых превышает более чем в 2 раза базовый тариф".

Национальный аэропорт продолжает работу в штатном режиме

На цены авиаперевозок непогода не повлияла, но вот в расписание минского аэропорта коррективы все таки внесла. Были задержаны или и вовсе отменены некоторые рейсы в Москву. Но есть хороший штрих от Белгидромета: скоро циклон начнет отступать.

Виктория Матвеенко, ведущий инженер-синоптик отдела долгосрочных прогнозов Белгидромета:

"Температурный фон начнет существенно понижаться. Дождь уже у нас прекратится. В основной фазе у нас будет снег, мокрый снег. Носить он будет в четверг кратковременный характер. На дорогах по-прежнему будет скользко. В четверг температура воздуха в течение суток будет от 0 градусов по югу до -13 по северу".