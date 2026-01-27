После длительных январских морозов в Беларусь пришла оттепель. Средиземноморский циклон "Леони" продолжает хозяйничать в стране. Узнали, как живут регионы в условиях непогоды.

Циклон "Леони" принес в Гродненский регион резкое ухудшение погодных условий. Теплый фронт сопровождается ледяным дождем и порывистым ветром. Образовавшийся гололед осложнил движение транспорта и пешеходов. В связи с неблагоприятной погодой коммунальные дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Основные силы направлены на обработку проезжей части противогололедными материалами и поддержание проходимости городских магистралей.

Франц Почебут, замдиректора по производству ГГУПП "Спецавтохозяйство": "Работы по ликвидации зимней скользкости ведутся круглосуточно. На сегодняшний момент задействовано более 30 единиц техники, 116 уборщиков территории. Работало 10 пескоразбрасывающих единиц на базе МАЗа и 8 единиц на базе трактора МТЗ. Было использовано 154 тонны песко-соляной смеси".

Ситуация на дорогах находится под постоянным контролем Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ мониторят состояние уличной дорожной сети, оценивают качество обработки покрытия и оперативно реагируют на изменения дорожной обстановки.

Инесса Некревич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома: "Мы рекомендуем водителям выбирать сдержанный стиль вождения, а также безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы и перекрестки. Пешеходам важно учитывать увеличение тормозного пути транспортных средств на мокром и скользком покрытии. Переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности".

Последствия гололеда фиксируют и медики. В травматологические отделения города увеличилось количество обращений с травмами, полученными при падении на скользких участках.