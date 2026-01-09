3.68 BYN
Циклон на юго-западе Беларуси: как Брестская область справляется с непогодой
Прошедшая ночь стала серьезным испытанием и для Брестской области. Обильные осадки, метель и шквалистый ветер сформировали снежные заносы на дорогах и непроходимость для пешеходов. Тем не менее, ситуация остается управляемой благодаря слаженной работе всех служб.
Сугробы высотой более 15 см. Снег идет с 8 января. Главная задача - максимально оперативно ликвидировать заносы и не дать парализовать город. На расчистку улиц и республиканских трасс брошены все силы.
Прямо сейчас на улицах города задействовано порядка 80 единиц техники, трудятся более 400 работников ЖКХ.
Олег Нестерчук, замдиректора ПКУП "Коммунальник":
"Сутки шел без перерыва снег, выпало более декадной нормы осадков. Но ситуация у нас не чрезвычайная. Нам помогают организации, согласно подготовленному плану. Привлекли порядка 15 сторонних организаций, они нам помогли. Коммунальные службы справляются с данной работой".
В борьбе со снегом на передовой - дворники. Татьяна Кузьмина выходит на уборку вот уже 17 зим подряд.
Татьяна Кузьмина, уборщик территории ПКУП "Коммунальник":
"Труд физический всегда нелегкий, но в удовольствие. Уделяем больше внимания улицам, пешеходным переходам, остановкам - там, где больше людей. Стараемся работать в усиленном режиме. У нас и техника работает, и люди".
Во всех районах Бреста и Брестской области сегодня активно работают волонтерские отряды, откликаются военнослужащие и очищают от снега придомовые территории и социальные объекты. В городах организованы пункты выдачи инвентаря.
И пока все последствия непогоды не будут устранены, усиленный режим работы сохранится для всех.