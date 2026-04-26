Тур в особую зону: в Полесском радиационно-экологическом заповеднике растет спрос на туризм

Уникальное место, которое хранит следы истории. В Полесском радиационно-экологическом заповеднике растет спрос на туризм.

40 лет назад люди и представить не могли, что на территорию, где ничего нет, кроме последствий аварии на Чернобыльской АЭС, будут ехать со всего мира.

На часах только пробило 8:00, а у КПП "Бабчин" уже собрались группы туристов. Их допустят на территорию, скрытую от глаз обычного человека: вход и въезд сюда - строго по пропускам. Именно здесь пролегает граница нашего современного мира и того, что остался в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС.

Иван Лукомский, турист:

"В первую очередь я хочу наполниться этой атмосферой. Одно дело - видеть фотографии или смотреть видео об этих местах, и совсем другое - побывать здесь самому".

Иван Лукомский

Иван 16 лет вынашивал идею посетить территорию, некогда оставленную людьми. Став финансово независимым, он смог реализовать свою мечту. А вот Варвара сделала себе подарок на день рождения - день посещения как раз совпал с ее личным праздником.

Варвара Гамолина, турист:

"Мне кажется, будет много каких-то интересных мыслей. Таких, будто чужих, оставленных кем-то. Я фанат творчества Глуховского и книг про Сталкера. Я их все прочла, и мне очень нравится эта эстетика".

За забором находится 30-километровая зона. Это как раз та территория, которая примыкает к Чернобыльской АЭС. Вход и въезд сюда строго ограничен. Однако туристы в эти места едут за эксклюзивным и экстремальным путешествием.

Организатор туристических поездок говорит, что сначала этот бизнес критиковали больше, чем продажу сигарет и алкоголя. Но охотников за, с одной стороны, острыми ощущениями, с другой - прикоснуться к истории - с каждым годом все больше. Этому в том числе способствует и безвизовый режим.

Петр Филон

Петр Филон, организатор экскурсионных поездок в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник:

"Каждый год количество туристов увеличивается. Только ко мне приезжали уже больше чем из 50 стран. Очень много европейских блогеров. За прошлый год на третьем месте после Беларуси и России были туристы из Италии".

Это своего рода музей под открытым небом, где можно окунуться в прошлое и своими глазами увидеть советский быт и места, где 40 лет не ступала нога человека.

Екатерина Ивлева, турист:

"Было любопытно посмотреть, что происходит вообще с тем миром, в котором жили люди, когда людей здесь нет".

Иван Левшинский, турист:

"Такого, чтобы люди боялись, нет. Благодаря интернету и прочему все понимают: это не мистические "частицы смерти", которые летают в воздухе, а уже вполне себе там даже электронные приборы, а не щелчки Гейгера".

Евгений Евсеев, завотделом Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

"Мы планируем развивать туризм на данной территории: увеличивать количество маршрутов, ставить дополнительные наблюдательные вышки, организовывать туризм, направленный на развитие биоразнообразия, чтобы гости могли наблюдать за редкими краснокнижными видами животных и растений".