Турчин: Каждый из вас - пример высокого профессионализма, образец верности и служения своему делу

О таких людях обычно говорят - герои. Герои не только своего предприятия, района, области, вообще всей страны. Сегодня во Дворце Республики очень торжественная обстановка, чувствуется небольшая нотка волнения. Все-таки не каждый день проходят такие церемонии. Сегодня заслуженных наград удостоены люди самых разных профессий: от науки и культуры до сельского хозяйства, лесного хозяйства, сферы статистики, агропромышленного комплекса.

Марина Игнатенко, начальник отдела статистики г. Новополоцка главного статистического управления Витебской области: "Мне очень приятно, что ежедневный кропотливый труд органов государственной статистики отмечен на таком высоком уровне. И это дает стимул работать дальше, лучше, совершенствоваться, идти вперед".

Олег Мякинький, председатель Комитета государственного имущества Могилевского облисполкома: "Мы хотим заверить, что эти награды послужат для нас новым стимулом для дальнейшей плодотворной работы на благо нашей Республики Беларусь".

Ирина Тяглова, начальник главного управления распоряжения имуществом Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Сегодня действительно очень знаменательный день, очень волнительный и очень приятно, когда ты можешь не только в деле наблюдать результаты своих трудов, но и сегодня держать их, осязать в руках".

Ольга Тарасюк, начальник управления образования Лидского райисполкома: "Система образования Лидского района по итогам работы за 2024 год, наша система была признана лучшей в стране, мы стали первыми, и думаю, что только командная работа позволила мне сегодня иметь эту высокую награду".