Турчин представил коллективу Минфина нового руководителя

Обеспечить стабильность финансовой системы Беларуси - такая задача стоит перед новым руководителем Минфина.

23 января премьер представил коллективу нового главу ведомства. Для Владислава Татариновича это возвращение в министерство. Он более 20 лет работал в Минфине, в том числе в должности замминистра.

Тем не менее новый портфель - нелегкая ноша. Предстоит соблюсти баланс. С одной стороны, обеспечить ресурсами экономику, с другой, стоять на страже государственных интересов, ведь финансовая дисциплина - залог успешного развития любой страны, заявил премьер.

Селиверстов о планах работы на российском рынке

А вот экс-министр Юрий Селиверстов на следующей неделе отправится в Москву. Теперь он возглавляет дипмиссию Беларуси в России. Работать предстоит в непростых условиях. Одним из главных вызовов на российском рынке посол назвал сужение потребительского спроса. Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка России не позволяла покупать белорусскую технику в прежних объемах. Выросла и конкуренция со стороны Китая. Это требует принципиальных подходов для сохранения и наращивания позиций на российском рынке.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: "В рамках сужения спроса как раз повышается конкуренция за то, чью технику будут приобретать, чьи товары будут приобретать в широком смысле слова. И, конечно, здесь нам надо что называется, не ударить лицом в грязь. Надо, чтобы товары поставлялись вовремя, чтобы они были качественные, и чтобы были хорошие финансовые условия, которые мы можем предложить".