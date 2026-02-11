Турчин: Технологический суверенитет - это важнейший вопрос, который нужно решать всем вместе

Технологический суверенитет - это важнейший вопрос, который нужно решать всем вместе. Об этом 11 февраля на форуме "Технологический суверенитет: IT-ресурс для промышленности" заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Мероприятие проходило в Парке высоких технологий.

Глава правительства отметил, что результаты работы компаний ПВТ впечатляют. И важно, чтобы машиностроители и IT-компании получили нужную синергию и делали те продукты, которые нужны в Беларуси и на внешнем контуре. Поэтому на ПВТ возлагается большая роль. Парк должен привлекать и давать развитие этим компаниям, а реальный сектор внедрять разработки на предприятиях.

Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ:

"Многие наши организации говорят о том, что молодежь выросла, мы ее хорошо выучили, и уже не очень хочет идти на те специальности, где сложно и не очень хорошие условия работы. Робот, безусловно, более выгоден и более эффективен. Есть высокотехнологические разработки, которые работают на оптическую промышленность, на дистанционные замеры геометрии любых предметов".

Она привела в пример проект с Белорусской железной дорогой, где применяется дистанционная оценка геометрических параметров движущегося поезда.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг":

"Мы, конечно же, отслеживаем те тенденции, которые сейчас проявляются на рынке, и работаем над тем, чтобы повысить эффективность эксплуатации нашей техники, работаем над тем, чтобы повысить прибыль наших потребителей, которые в конечном счете идут к нам за новой техникой. IT-решение, которое мы сегодня предлагаем, - это автономные безлюдные самосвалы, они действительно приносят нашим потребителям эффект".