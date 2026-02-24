3.73 BYN
Турчин возложил венок к Монументу Независимости в Ташкенте
Продолжается визит правительственной делегации Беларуси в Узбекистан. Напомним, накануне уже подписано 10 документов на общую сумму 5 млн долларов. Премьер-министр посетил ряд промышленных площадок.
Сегодняшний день, 24февраля, начался с памятной церемонии. Александр Турчин возложил венок к Монументу Независимости в парке Ташкента - 60-метровой стеле, увенчанной инсталляцией птицы Хумо. Она является символом мира, процветания и свободы.
У основания монумента установлен барельеф, на котором отображены важнейшие события древней и современной истории Узбекистана, а также великие мыслители, государственные деятели и ученые, оказавшие влияние на развитие страны.
Узбекистан, так же как и Беларусь, серьезно относится к сохранению исторической памяти. В эпоху, когда в современном мире и логистические, и кооперационные цепочки рушатся одна за другой, Минск и Ташкент строят свое надежное взаимодействие.
Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане: "2025 год уже завершился, и определенные итоги можно уже подвести. Больше 850 млн - это цифра, которая говорит, что мы очень близки к заветному миллиарду, и он уже не кажется таким недостижимым, потому что в прошлом году товарооборот вырос более чем на 34 %, причем рос и белорусский экспорт в Узбекистане, и узбекский экспорт в Беларуси. Это говорит о том, что экономики двух стран развиваются очень активно. Очень востребованы как белорусские, так и узбекские товары, поэтому я уверен, что в очень ближайшей перспективе этот миллиард будет преодолен".
В маршруте правительственной делегации сегодня - посещение индустриальной площадки. Конкретные вопросы по углублению сотрудничества обсудят на встрече с президентом Узбекистана и в правительстве. В планах - подписание нескольких десятков соглашений и контрактов.