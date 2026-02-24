Турчин возложил венок к Монументу Независимости в Ташкенте

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане: "2025 год уже завершился, и определенные итоги можно уже подвести. Больше 850 млн - это цифра, которая говорит, что мы очень близки к заветному миллиарду, и он уже не кажется таким недостижимым, потому что в прошлом году товарооборот вырос более чем на 34 %, причем рос и белорусский экспорт в Узбекистане, и узбекский экспорт в Беларуси. Это говорит о том, что экономики двух стран развиваются очень активно. Очень востребованы как белорусские, так и узбекские товары, поэтому я уверен, что в очень ближайшей перспективе этот миллиард будет преодолен".