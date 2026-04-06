Туризм и молполитика: Элла Селицкая рассказала о новых горизонтах сотрудничества в СГ
О перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и России поговорили в "Актуальном интервью" с заместителем Госсекретаря - членом Постоянного Комитета Союзного государства Эллой Селицкой.
В первую очередь стоит отметить запуск трансграничного пригородного железнодорожного сообщения по невысоким тарифам и с сохранением всех льгот, которые были на территории двух государств для отдельных категорий граждан. "Если это понравится гражданам Беларуси и России, мы продолжим такие проекты и организуем их по другим направлениям. Например, в перспективе видится Брянск - Гомель, Полоцк - Великие Луки", - поделилась планами собеседница.
Во-вторых, в Союзном государстве уже находится в процессе создания проект Туристического информационного центра, где будут определены все турмаршруты СГ и туроператоры, которые смогут продавать эти туристические маршруты. "На данной платформе будут электронные сервисы, с помощью которых человек в режиме удаленного доступа сможет приобрести тур", - добавила заместитель Госсекретаря - член Постоянного Комитета Союзного государства.
В-третьих, в сфере молодежной политики совместно с Министерством образования Республики Беларусь и Россотрудничеством Российской Федерации разрабатывается стратегия молполитики в Союзном государстве, где определят приоритетные направления, в которых молодежь будет двигателем прогресса.
Кроме этого, есть и знаковые проекты Депутатского корпуса Союзного государства. Например, к таким относится Международный форум "Великое наследие - общее будущее", который состоялся в 2025 году в Волгограде с участием Президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
В 2026 году такой же форум приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и будет проводиться 21-22 июня в Бресте.
Во время проекта "Поезд памяти" молодежь собирается и проезжает по местам воинской славы. Ребята встречаются с ветеранами, несут определенную службу возле мемориалов в обозначенный период времени. Такие мероприятия, безусловно, можно и нужно продолжать. "Я назвала только основные стратегические мероприятия. Мы же создаем такие условия, чтобы молодежь сама захотела и дальше строить Союзное государство", - подытожила Элла Селицкая.