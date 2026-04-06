Туризм и молполитика: Элла Селицкая рассказала о новых горизонтах сотрудничества в СГ

О перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и России поговорили в "Актуальном интервью" с заместителем Госсекретаря - членом Постоянного Комитета Союзного государства Эллой Селицкой.

В первую очередь стоит отметить запуск трансграничного пригородного железнодорожного сообщения по невысоким тарифам и с сохранением всех льгот, которые были на территории двух государств для отдельных категорий граждан. "Если это понравится гражданам Беларуси и России, мы продолжим такие проекты и организуем их по другим направлениям. Например, в перспективе видится Брянск - Гомель, Полоцк - Великие Луки", - поделилась планами собеседница.

Элла Селицкая

Во-вторых, в Союзном государстве уже находится в процессе создания проект Туристического информационного центра, где будут определены все турмаршруты СГ и туроператоры, которые смогут продавать эти туристические маршруты. "На данной платформе будут электронные сервисы, с помощью которых человек в режиме удаленного доступа сможет приобрести тур", - добавила заместитель Госсекретаря - член Постоянного Комитета Союзного государства.

В-третьих, в сфере молодежной политики совместно с Министерством образования Республики Беларусь и Россотрудничеством Российской Федерации разрабатывается стратегия молполитики в Союзном государстве, где определят приоритетные направления, в которых молодежь будет двигателем прогресса.

"Сегодня реализуется множество мероприятий для молодежи. В 2026 году впервые вручена премия молодым ученым. Есть идея реализовать молодежные научные центры, где бы молодые ученые двух стран создавали общие проекты, базирующиеся на научно-практических центрах, в первую очередь в НИЦ "Курчатовский Институт" - там накоплен богатый опыт для передачи знаний и новых подходов молодежи", - напомнила Элла Селицкая.

Кроме этого, есть и знаковые проекты Депутатского корпуса Союзного государства. Например, к таким относится Международный форум "Великое наследие - общее будущее", который состоялся в 2025 году в Волгограде с участием Президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В 2026 году такой же форум приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и будет проводиться 21-22 июня в Бресте.