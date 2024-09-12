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В Беларуси возросла популярность осеннего отдыха

К концу сентября путешественники сделали на 25 % больше бронирований санаториев и на 55 % - экскурсионных туров по республике.

Это если сравнивать с 2023 годом. У россиян вырос ажиотаж и на новогодние туры.

Спрос на санатории нашей страны повысился на 23 %, на гостиницы - на 28 %.

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