В Беларуси возросла популярность осеннего отдыха

К концу сентября путешественники сделали на 25 % больше бронирований санаториев и на 55 % - экскурсионных туров по республике.



Это если сравнивать с 2023 годом. У россиян вырос ажиотаж и на новогодние туры.



Спрос на санатории нашей страны повысился на 23 %, на гостиницы - на 28 %.