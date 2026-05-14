3.81 BYN
2.78 BYN
3.25 BYN
Творческая встреча в Совете Республики объединила тех, кто помогал строить независимую Беларусь
О преемственности поколений и выдающихся людях, которые строили независимую Беларусь, говорили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Творческая встреча Совета Республики объединила тех, кто своим трудом и талантом способствовал становлению независимой Беларуси.
Событие приурочено к знаковой дате - 30-летию образования Национального собрания. Через судьбы легендарных личностей здесь раскрывается летопись белорусской государственности. В центре внимания - люди эпохи, народные артисты СССР Николай Еременко и Ростислав Янковский, чьи таланты и государственная деятельность оставили след в истории страны.
Николай Мартынов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси III-VI созывов: "В такие моменты, наверное, многие из нас начинают чувствовать себя нужным человеком, полезным человеком. И когда мы видим еще рядом молодежь, с которой мы действительно можем общаться, они нас понимают, мы их понимаем. Эта преемственность, я надеюсь, даст возможность нам двигаться дальше с опытом и с теми компетенциями, которые уже есть у молодежи".
Такое творческое собрание стало первым в рамках инициативы. В планах - следующая встреча, которая будет посвящена женщинам, сыгравшим важную роль в истории Беларуси.