Творческие номера, хороводы и гости с подарками: БСЖ поздравил ребят из пансионата "Солнечный"
Благотворительная акция "Наши дети" продолжает дарить волшебство мальчишкам и девчонкам по всей Беларуси. Поздравления и внимание получают дети с непростой судьбой.
В этом году акция проходит под девизом "Академия добрых дел". Высшие должностные лица, представители органов управления и общественных объединений, а также волонтеры посетят более 150 учреждений.
Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" шагает по стране. К зимнему марафону добра присоединилась и Минская городская организация Белорусского союза женщин при поддержке столичных женщин-предпринимателей.
Праздник и новогоднее настроение активисты подарили ребятам Минского городского детского социального пансионата "Солнечный". Здесь воспитываются мальчики и девочки с особенностями психофизического развития.
Ольга Другаль, директор Минского городского детского социального пансионата "Солнечный": "У нас в пансионате воспитываются дети от 4 лет и старше. На сегодняшний день в учреждении проживает сто детей с различной степенью утраты здоровья. Дети в зале танцуют, поют. Гости привезли нам подарки - все, что дети заказывали. Дети наряжались, ждали, волновались".
С каждым годом масштаб акции расширяется. Без внимания и заботы в праздничные дни не останется ни один ребенок.