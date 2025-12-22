Творческие номера, хороводы и гости с подарками: БСЖ поздравил ребят из пансионата "Солнечный"

Благотворительная акция "Наши дети" продолжает дарить волшебство мальчишкам и девчонкам по всей Беларуси. Поздравления и внимание получают дети с непростой судьбой.

В этом году акция проходит под девизом "Академия добрых дел". Высшие должностные лица, представители органов управления и общественных объединений, а также волонтеры посетят более 150 учреждений.

Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" шагает по стране. К зимнему марафону добра присоединилась и Минская городская организация Белорусского союза женщин при поддержке столичных женщин-предпринимателей.





Праздник и новогоднее настроение активисты подарили ребятам Минского городского детского социального пансионата "Солнечный". Здесь воспитываются мальчики и девочки с особенностями психофизического развития.

Ольга Другаль, директор Минского городского детского социального пансионата "Солнечный": "У нас в пансионате воспитываются дети от 4 лет и старше. На сегодняшний день в учреждении проживает сто детей с различной степенью утраты здоровья. Дети в зале танцуют, поют. Гости привезли нам подарки - все, что дети заказывали. Дети наряжались, ждали, волновались".