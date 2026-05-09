Тысячи гомельчан прошли торжественным шествием в честь 81-й годовщины Великой Победы
Благодарные потомки победителей вышли сегодня на центральные улицы Гомеля. Город поздравляет всех с Днем Великой Победы. Имена защитников увековечены в названиях улиц, в мемориалах и памятниках.
Поклониться подвигу фронтовиков и тружеников тыла, разделить радость Великой Победы сегодня вышли тысячи горожан и гостей города.
Праздничные мероприятия по традиции в областном центре начались с торжественного шествия - ветераны, спортсмены, творческая молодежь, трудовые коллективы, представители нескольких поколений прошли по главным улицам Гомеля.
У Вечного огня и братского захоронения советских солдат и подпольщиков прошла кульминация: цветы, минута молчания, раскаты мирных оружейных залпов в честь героев.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"81 год. Птицы поют, деревья растут, а мы стоим плечом к плечу, чтобы сохранить эту Победу, мирное небо с ребятами, которые сегодня, я уверена, в душе у каждого из них гордость, что они живут в Беларуси".
Торжественный парад военной техники, воинских подразделений, силовых структур, воспитанников кадетских классов - достойное продолжение славного прошлого, традиция, полюбившаяся гомельчанам. По площади Ленина прошли несколько десятков коробок: идеальная выправка, четкость шага, синхронность движений.
А еще в программе - фотозоны, интерактивные площадки, концерты. В адрес ветеранов звучат слова благодарности за победный май и за мир.
Специальными гостями праздничного концерта вечером станут легендарные "Песняры". Вечер обещает удивлять, будет много приятных сюрпризов. Белорусы все вместе споют "День Победы", а яркой финальной точкой станет фейерверк из нескольких точек города.