Тысячи гомельчан прошли торжественным шествием в честь 81-й годовщины Великой Победы

Благодарные потомки победителей вышли сегодня на центральные улицы Гомеля. Город поздравляет всех с Днем Великой Победы. Имена защитников увековечены в названиях улиц, в мемориалах и памятниках.

Поклониться подвигу фронтовиков и тружеников тыла, разделить радость Великой Победы сегодня вышли тысячи горожан и гостей города.

Праздничные мероприятия по традиции в областном центре начались с торжественного шествия - ветераны, спортсмены, творческая молодежь, трудовые коллективы, представители нескольких поколений прошли по главным улицам Гомеля.

У Вечного огня и братского захоронения советских солдат и подпольщиков прошла кульминация: цветы, минута молчания, раскаты мирных оружейных залпов в честь героев.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"81 год. Птицы поют, деревья растут, а мы стоим плечом к плечу, чтобы сохранить эту Победу, мирное небо с ребятами, которые сегодня, я уверена, в душе у каждого из них гордость, что они живут в Беларуси".

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99411dc5-c3b1-45fc-9223-92dd71cfd8e8/conversions/102602fd-c873-4af0-b3ea-c9508bd20aca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99411dc5-c3b1-45fc-9223-92dd71cfd8e8/conversions/102602fd-c873-4af0-b3ea-c9508bd20aca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99411dc5-c3b1-45fc-9223-92dd71cfd8e8/conversions/102602fd-c873-4af0-b3ea-c9508bd20aca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99411dc5-c3b1-45fc-9223-92dd71cfd8e8/conversions/102602fd-c873-4af0-b3ea-c9508bd20aca-xl-___webp_1920.webp 1920w

Торжественный парад военной техники, воинских подразделений, силовых структур, воспитанников кадетских классов - достойное продолжение славного прошлого, традиция, полюбившаяся гомельчанам. По площади Ленина прошли несколько десятков коробок: идеальная выправка, четкость шага, синхронность движений.

А еще в программе - фотозоны, интерактивные площадки, концерты. В адрес ветеранов звучат слова благодарности за победный май и за мир.