3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Тюбик по 50 копеек: таможня задержала 164 тыс. единиц зубной пасты с недостоверным декларированием
Цена за тюбик пасты - 50 копеек, такой расклад насторожил брестских таможенников. 164 тыс. единиц зубной пасты, отправитель которой - литовская фирма, перемещалось в грузовике MAN. По документам, стоимость товара составляла 90 тыс. рублей, а по факту суммы были занижены в десятки раз.
Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
"При дальнейшей проверке, в том числе обнаружения у водителя второго комплекта документов, установлена настоящая стоимость партии - 565 тыс. рублей. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения".