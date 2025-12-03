Тюбик по 50 копеек: таможня задержала 164 тыс. единиц зубной пасты с недостоверным декларированием

Цена за тюбик пасты - 50 копеек, такой расклад насторожил брестских таможенников. 164 тыс. единиц зубной пасты, отправитель которой - литовская фирма, перемещалось в грузовике MAN. По документам, стоимость товара составляла 90 тыс. рублей, а по факту суммы были занижены в десятки раз.