У белорусских школьников началась 4-я учебная четверть
У белорусских школьников начались занятия после весенних каникул. Период адаптации к городскому трафику - самый ответственный, поэтому вблизи учебных заведений дежурят дополнительные наряды ГАИ.
Расскажем, как проходит первый учебный день в Минске и на что инспекторы обращают внимание.
Школьники вернулись за парты после весенних каникул. Чтобы "путь к знаниям" был безопасным, Госавтоинспекция Минска перешла на усиленный режим работы.
30 марта инспекторы совместно с активистами БРСМ встречали ребят у пешеходных переходов. С юными участниками движения и их родителями проводят профилактические беседы, напоминая правила поведения вблизи дорог. В центре внимания - также водители. Стражи дорог строго следят за соблюдением правил проезда пешеходных переходов, движением в жилых зонах, а также за правилами остановки и стоянки. Отдельный пункт контроля - использование детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних.
Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Столичная Госавтоинспекция напоминает, что несовершеннолетние участники движения в силу своего возраста могут не осознавать опасности совершаемых ими действий, вследствие чего водителям необходимо проявлять повышенную осторожность. Родителям, в свою очередь, необходимо постоянно напоминать своим детям основные требования правил дорожного движения, нарушение которых может поставить под угрозу их жизни и здоровье".
Безопасность детей на дорогах - наш общий приоритет. Отметим, что профилактические рейды перед началом учебных занятий пройдут и 31 марта.