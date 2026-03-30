У белорусских школьников началась 4-я учебная четверть

У белорусских школьников начались занятия после весенних каникул. Период адаптации к городскому трафику - самый ответственный, поэтому вблизи учебных заведений дежурят дополнительные наряды ГАИ.

Расскажем, как проходит первый учебный день в Минске и на что инспекторы обращают внимание.

Школьники вернулись за парты после весенних каникул. Чтобы "путь к знаниям" был безопасным, Госавтоинспекция Минска перешла на усиленный режим работы.

30 марта инспекторы совместно с активистами БРСМ встречали ребят у пешеходных переходов. С юными участниками движения и их родителями проводят профилактические беседы, напоминая правила поведения вблизи дорог. В центре внимания - также водители. Стражи дорог строго следят за соблюдением правил проезда пешеходных переходов, движением в жилых зонах, а также за правилами остановки и стоянки. Отдельный пункт контроля - использование детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Столичная Госавтоинспекция напоминает, что несовершеннолетние участники движения в силу своего возраста могут не осознавать опасности совершаемых ими действий, вследствие чего водителям необходимо проявлять повышенную осторожность. Родителям, в свою очередь, необходимо постоянно напоминать своим детям основные требования правил дорожного движения, нарушение которых может поставить под угрозу их жизни и здоровье".