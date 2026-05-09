Стойкость и самоотверженность советского народа навсегда останутся примером для всех последующих поколений. Это большая объединяющая сила, которая и сегодня движет белорусами. Люди продолжают идти к памятным местам.

В самом центре белорусской столицы, города героя Минска, у Монумента Победы царит особая, трогательная атмосфера, которую не способна передать ни одна телевизионная камера. Здесь звучат песни военных лет, идут люди, которые бережно и с большим уважением подходят к Вечному огню, возлагают цветы к обелиску, рассматривают гобелены. Примечательно, что никто не торопится уходить.

Этот день все больше становится семейным праздником: взрослые родители ведут за руки детей, в руках у которых красные гвоздики. Малыши вместе со старшими возлагают цветы, останавливаются, задумываются, смотрят на 40-метровую высоту обелиска и остаются здесь, чтобы всенародно почтить память героев.

"Мы помним, Беларусь помнит" - эти слова звучат особенно пронзительно в великий день Победы. Эмоции и впечатления переполняют каждого, кто находится на площади. С одной стороны, это радость - радость от того, что потомки победителей могут стоять под мирным небом. С другой - большая горечь потерь, которая здесь ощущается как-то особенно.

"Для нас это особый праздник, потому как мы с Украины, с Одессы. У вас мы живем только два года. И для нас это большой праздник. В связи с последними событиями, наверное, это самый главный праздник у каждого человека", - поделилась жительница Минска.

"День скорби, печали, но в то же время и радости, то, что произошла победа. Детям мы, собственно, показываем, что нужно помнить о трагичных моментах, к сожалению, в этой жизни", - рассказал минчанин.

Это действительно день, который касается абсолютно каждой семьи. Каждый третий белорус погиб в той войне, и из тех трагических событий были извлечены важнейшие уроки. Беларусь, несмотря на свои небольшие территориальные размеры, последовательно сохраняет мирную позицию и транслирует ее на весь мир. Призыв жить в мире и дружно сегодня находит отклик у все большего числа государств.