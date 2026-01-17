У православных Крещенский сочельник: в храмах начинают освящать воду

У православных Крещенский сочельник. В храмах уже начинают освящать воду. Существует традиция купаний в прорубях, куда верующие погружаются троекратно. В Минской области подготовлено 36 крещенских купелей. А в Минске оборудовано 5 мест.

Место для окунания находится на стадионе "Динамо", здесь купания пройдут сегодня с 18:00 до полуночи. Завтра с 8:00 до 21:00.

Также в крещенские дни окунуться можно будет в храме-памятнике в честь Всех Святых с 20:30 18 января до полуночи 19-го.

Пройти обряд троекратного погружения в воду можно также на Цнянском водохранилище, на спасательных станциях "Комсомольское озеро" и "Дрозды". Здесь можно будет окунуться с 18:00 18 января до полуночи 19-го.

Всего в Беларуси организовано свыше 130 купелей

В Витебской области определено 45 точек для окунания. В Могилевской - 30. В Гомельской оборудовано 32 крещенские купели. На Брестчине - 12. В Гродненской области традиционно ожидается настоящее паломничество желающих окунуться в святые воды в Жировичах, одном из духовных христианских центров Беларуси. Купели также будут оборудованы по всему региону.

Помимо традиции окунания, в сочельник и сам праздник Крещения православным верующим важно прийти в храмы, где будут проходить праздничные службы. Литургии пройдут 18 и 19 января более чем в 45 храмах города.

В центральных соборах запланировано несколько служб. В день Крещения первые праздничные литургии начнутся с полуночи. Также в течение этих дней будет осуществляться раздача воды.

Обращение Митрополита Вениамина к православным белорусам