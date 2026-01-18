3.71 BYN
У православных Крещенский сочельник - в Минске окунуться можно в купель на стадионе "Динамо"
Православный мир готовится отметить Крещение Господне. 18 января в Сочельник по всей Беларуси началось освящение воды в храмах и погружение верующих в купели. Их организовано более 130 по всей стране. Дежурить там будет около 900 бригад скорой помощи.
В столице можно погрузиться в воду и на стадионе "Динамо".
Купель на стадионе "Динамо" открылась недавно, но уже выстроилась целая очередь из желающих.
Обязательно для любителей и моржей столицы рекомендуем захватить с собой свои полотенца, хорошо также запастись термосом и теплым питьем (кофе, чай).
Сердар Балтаев, доброволец поисково-спасательного отряда "Ангел":
"Главное, чтобы у человека была физическая подготовка, чтобы он освоил холодную воду, чтобы никаких проблем. Людям, у которых есть, к сожалению, венерологические заболевания кожи, запрещается, потому что это общественное место. Мы в первую очередь думаем о технике безопасности. Людям, которые болеют какими-то вирусными болезнями прямо сейчас, лучше не нырять, потому что осложнение можно получить. А если человек здоров, милости просим".
Январский мороз, кажется, не пугает белорусов. Кто-то окунается уже не первый год. На территории стадиона организованы купели и бани, чтобы можно было сразу согреться. Также для безопасного окунания работает и машина скорой помощи.