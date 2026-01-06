У православных верующих - Рождественский cочельник

Особенный день для православных верующих - канун Рождества Христова. Это самый строгий день Рождественского поста, время тишины, молитвы и ожидания.

По традиции пост совершают до появления первой звезды - Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя. В семьях готовят символические блюда, каждое из которых несет духовный смысл, а с наступлением сумерек посвящают время молитве.