У православных верующих - Рождественский cочельник

Особенный день для православных верующих - канун Рождества Христова. Это самый строгий день Рождественского поста, время тишины, молитвы и ожидания.

По традиции пост совершают до появления первой звезды - Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя. В семьях готовят символические блюда, каждое из которых несет духовный смысл, а с наступлением сумерек посвящают время молитве.

6 января вечером в храмах Беларуси пройдут торжественные богослужения.

Всенощное бдение покажет телеканал "Беларусь 1". Начало в 21:45.

А в 23:55 вниманию зрителей - рождественская Божественная литургия из минского Свято-Духова кафедрального собора.

