У православных верующих - Рождественский cочельник
Автор:Редакция news.by
Особенный день для православных верующих - канун Рождества Христова. Это самый строгий день Рождественского поста, время тишины, молитвы и ожидания.
По традиции пост совершают до появления первой звезды - Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя. В семьях готовят символические блюда, каждое из которых несет духовный смысл, а с наступлением сумерек посвящают время молитве.
6 января вечером в храмах Беларуси пройдут торжественные богослужения.
Всенощное бдение покажет телеканал "Беларусь 1". Начало в 21:45.
А в 23:55 вниманию зрителей - рождественская Божественная литургия из минского Свято-Духова кафедрального собора.