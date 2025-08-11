3.72 BYN
У Президента глубокое понимание материала. Марков прокомментировал интервью Лукашенко журналу Time
Главная отличительная черта Президента Беларуси Александра Лукашенко, которая проявляется в каждой беседе с журналистами, - это абсолютная искренность и глубокое понимание материала, тематики, о которой идет разговор.
Так считает министр информации Марат Марков. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио", комментируя интервью главы государства американскому журналу Time, пишет БЕЛТА.
"На самом деле, самая, наверное, главная отличительная черта Президента, которая проявляется в каждом интервью, - это абсолютная искренность и глубокое, я бы даже сказал глубочайшее понимание материала, тематики, о которой идет разговор. Понятно, что накануне интервью сохранялась интрига, и, может быть, это было таким дополнительным бонусом непосредственно для журналиста, который его проводил. Хотя мы и не знали, кто он, предположения были самые разные - назывались и другие имена из числа известных американских журналистов, включая Такера Карлсона. С другой стороны, понятно, что мы ждали этой тематики, потому что сейчас события в мире развиваются очень бурно. Происходит много событий вокруг Беларуси, есть много процессов, в которых страна неизменно бывает и втянута, и участвует, и имеет действительно серьезное значение, - сказал Марат Марков. - Понятно, что мнение Президента по этому поводу актуально. Причем, наверное, неважно, сколько бы таких интервью было. Даже если бы они были через день, через два дня, через три дня - все равно события сегодня настолько стремительны, что каждый раз это были бы актуальные интервью".
По его словам, Саймон Шустер, взявший интервью у Президента, - это непростой журналист. "Во-первых, это выходец из бывшего Советского Союза, человек наверняка достаточно хорошо понимающий ментальность славян, который прекрасно понимает ситуацию, происходящую сейчас. Более того, я абсолютно уверен, что он как раз знает правду. Но по итогам интервью мы видим, каким образом этот материал был преподнесен в американской прессе, в самом журнале, - отметил министр. - Мы прекрасно понимаем, что и сам журналист, и издание являются в определенной степени заложниками ситуации, которую они создавали на протяжении многих лет в отношении Беларуси и белорусского Президента. И здесь как министр скажу: возникает такой легкий информационный диссонанс. В Беларуси, если судить по данному интервью, мы даем полную информацию, объективно давая зрителю, слушателю возможность посмотреть на ситуацию под разными углами. И, с другой стороны, американская демократия, прекрасная страна, которая учит весь мир, преподносит это так, как она видит, не давая возможности проанализировать в комплексе всю информацию".
Говоря о тематике интервью, Марат Марков отметил, что в разговоре нашли отражение самые важные и болезненные темы. "Это все, что связано с войной в Украине, с необходимостью договариваться. Президент еще раз озвучил темы, связанные и с безопасностью государства, и с информационными технологиями, которые используются в информационной войне против России, против Беларуси. Он вспомнил Бучу, ряд вопросов, связанных непосредственно с тем, как преподносится эта информация для западного зрителя и читателя", - подчеркнул Марат Марков.
Министр также отметил, что во время интервью были озвучены темы следующих выборов в Беларуси и размещения "Орешника" на территории нашей страны. "Президент дал совершенно конкретные и четкие ответы", - подчеркнул Марат Марков.