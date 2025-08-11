У Президента глубокое понимание материала. Марков прокомментировал интервью Лукашенко журналу Time

Фото: sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a155363-e417-46f7-b43b-6cc730e4e406/conversions/70462f6c-c593-4c15-8ac5-af383403a723-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a155363-e417-46f7-b43b-6cc730e4e406/conversions/70462f6c-c593-4c15-8ac5-af383403a723-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a155363-e417-46f7-b43b-6cc730e4e406/conversions/70462f6c-c593-4c15-8ac5-af383403a723-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a155363-e417-46f7-b43b-6cc730e4e406/conversions/70462f6c-c593-4c15-8ac5-af383403a723-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sputnik.by

Главная отличительная черта Президента Беларуси Александра Лукашенко, которая проявляется в каждой беседе с журналистами, - это абсолютная искренность и глубокое понимание материала, тематики, о которой идет разговор.

Так считает министр информации Марат Марков. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио", комментируя интервью главы государства американскому журналу Time, пишет БЕЛТА.

"На самом деле, самая, наверное, главная отличительная черта Президента, которая проявляется в каждом интервью, - это абсолютная искренность и глубокое, я бы даже сказал глубочайшее понимание материала, тематики, о которой идет разговор. Понятно, что накануне интервью сохранялась интрига, и, может быть, это было таким дополнительным бонусом непосредственно для журналиста, который его проводил. Хотя мы и не знали, кто он, предположения были самые разные - назывались и другие имена из числа известных американских журналистов, включая Такера Карлсона. С другой стороны, понятно, что мы ждали этой тематики, потому что сейчас события в мире развиваются очень бурно. Происходит много событий вокруг Беларуси, есть много процессов, в которых страна неизменно бывает и втянута, и участвует, и имеет действительно серьезное значение, - сказал Марат Марков. - Понятно, что мнение Президента по этому поводу актуально. Причем, наверное, неважно, сколько бы таких интервью было. Даже если бы они были через день, через два дня, через три дня - все равно события сегодня настолько стремительны, что каждый раз это были бы актуальные интервью".

По его словам, Саймон Шустер, взявший интервью у Президента, - это непростой журналист. "Во-первых, это выходец из бывшего Советского Союза, человек наверняка достаточно хорошо понимающий ментальность славян, который прекрасно понимает ситуацию, происходящую сейчас. Более того, я абсолютно уверен, что он как раз знает правду. Но по итогам интервью мы видим, каким образом этот материал был преподнесен в американской прессе, в самом журнале, - отметил министр. - Мы прекрасно понимаем, что и сам журналист, и издание являются в определенной степени заложниками ситуации, которую они создавали на протяжении многих лет в отношении Беларуси и белорусского Президента. И здесь как министр скажу: возникает такой легкий информационный диссонанс. В Беларуси, если судить по данному интервью, мы даем полную информацию, объективно давая зрителю, слушателю возможность посмотреть на ситуацию под разными углами. И, с другой стороны, американская демократия, прекрасная страна, которая учит весь мир, преподносит это так, как она видит, не давая возможности проанализировать в комплексе всю информацию".

Говоря о тематике интервью, Марат Марков отметил, что в разговоре нашли отражение самые важные и болезненные темы. "Это все, что связано с войной в Украине, с необходимостью договариваться. Президент еще раз озвучил темы, связанные и с безопасностью государства, и с информационными технологиями, которые используются в информационной войне против России, против Беларуси. Он вспомнил Бучу, ряд вопросов, связанных непосредственно с тем, как преподносится эта информация для западного зрителя и читателя", - подчеркнул Марат Марков.