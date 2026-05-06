Убивал колом и сжигал деревни: за что вынесено посмертное обвинение карателю Серафимовичу
Каратель Семен Серафимович родился в 1910 году. Во время Великой Отечественной войны он возглавлял на протяжении нескольких лет Мирскую районную вспомогательную полицию. За это время им было совершено множество преступлений.
Он участвовал в карательных операциях, убивал тех, с кем был в конфликте ранее, убил даже сестру своего друга и вообще ради карьеры у нацистов был готов на многое. Это только часть характеристики Серафимовича. В общей сложности, как установлено по делу о геноциде белорусского народа в годы ВОВ, он оказался причастен к организации убийства порядка 4144 мирных граждан.
Серафимович пришел возглавлять Мирскую районную вспомогательную полицию не случайно. С приходом нацистов и с оккупацией территорий он перешел на сторону врага и разделял их взгляды, а именно планомерно уничтожал белорусский народ. Перейдя на сторону врага, он совершал злодеяния в отношении жителей, среди которых вырос.
Первый установленный эпизод - участие в карательной операции "Герман". Нацист расправился с четырьмя местными жителями, один из которых был ранее председателем колхоза. Второй жертвой стал человек, с которым у Семена Серафимовича во время работы на мельнице произошел конфликт.
"Он совершал преступления в виде массового убийства граждан, руководил подчиненными ему полицейскими. По делу установлен еще ряд преступных акций по сожжению деревень. В январе 1943 года состоялась преступная акция по уничтожению партизанских семей, проживавших в деревне Лядки Мирского района (ныне Кореличский район Гродненской области. - Прим. news.by). В ходе акции деревня была окружена полицейскими под руководством Серафимовича. Двух местных жителей заставили под угрозой насилия показывать, где проживают семьи партизан, и местных жителей, находившихся в партизанском отряде. После этого дома окружали, полицейские врывались в дом и расстреливали всех. Деревня Новое Село вообще сжигалась дважды. После первой акции люди, оставшиеся в живых, вырыли землянки и жили в них. Когда состоялась второе сожжение, то в один из уцелевших домов согнали жителей и подожгли его. Люди были сожжены заживо", - рассказал о фактах геноцида, совершенных Семеном Серафимовичем, судья Верховного суда Беларуси Владимир Давыдов в "Актуальном интервью".
Верховным судом также отдельно рассматривался эпизод карательной акции "Герман". Серафимович совместно с нацистами и полицейскими устроили расправу над партизанами и мирным населением деревень, связанных с ними. Установлено, что Серафимович убил заостренным колом местного жителя. Кроме того, он лично на берегу реки Неман, окружив мирных жителей, вывел из строя нескольких человек, в том числе прадеда, потерпевшего по настоящему делу, и еще нескольких человек и застрелил.
"Само дело получилось достаточно объемное (30 томов), поскольку насчитывалось 14 эпизодов крупных карательных операций. Четыре человека (близкие родственники погибших), были признаны потерпевшими. Свидетелями проходили более 50 человек", - назвал цифры гость интервью.
Серафимовичу предъявили обвинение посмертно в геноциде белорусского народа. Помимо участия в 14 карательных операциях, был и самостоятельный эпизод - преступление против человечности. Они не имеют срока давности. Одна из форм геноцида - создание условий, угрожающих жизни человека. Как отметил Владимир Давыдов, на настоящий момент известно о примерно 399 тыс. мирных гражданах, принудительно угнанных для эксплуатации в Западную Европу в пользу Германии. Одним из эпизодов по делу являлись конкретные люди, которых Серафимович лично отобрал и принудительно отправил на работы в Германию.