Убийца сотен людей: раскрыты подробности зверств украинского коллаборанта Константина Смовского

Фото: СТВ

Исследование трагических событий Великой Отечественной войны не теряет своей актуальности. Дело украинского коллаборациониста, известного как палача Хатыни Константина Смовского - второе по счету, рассмотренное в Верховном суде Беларуси.

Установлена причастность Смовского к 26 преступным эпизодам, в том числе всплыли и ранее неизвестные факты геноцида.

Центральным эпизодом уголовного дела стало сожжение Хатыни - символ страшных событий и мучений, которые перенес белорусский народ. Но есть и другие эпизоды, к которым причастен Смовский. Например, в деревне Осовы были сожжены 78 человек со всеми строениями. Деревня Вилейка также была полностью сожжена. В ней погибло меньше людей, поскольку к тому времени многие уже обладали информацией о зверствах и знали о необходимости бегства при поступлении информации о находящихся поблизости фашистах.

Есть в уголовном деле и не менее страшные события - истребление еврейского населения в Налибокской пуще, где укрывались в основном дети, женщины и старики. "К сожалению, не обошлось без предателей. Фашисты знали, что где-то скрываются евреи, но сами их найти не могли. Один человек показал это место. Землянки, где были люди, забросали гранатами. Смовский непосредственно участвовал в этом эпизоде и был на месте преступления", - рассказала судья Верховного суда Беларуси Светлана Бондаренко.

После каратели отправились в землянки собирать дорогие украшения - кольца, цепочки и даже золотые зубы. Согласно свидетельствам служивших в 118-м украинском полицейском батальоне, зачастую ценные вещи стекались самому Смовскому. Также, исходя из показаний сослуживцев Смовского, он не просто руководил батальоном, а являлся руководителем наравне с немецким офицером и всегда был на передовой.

В 1970-е годы и в 1986 году были осуждены коллаборационисты Григорий Васюра, Василий Мелешко, Остап Кнап, И. Лозинский, Иван Петричук. Они в унисон рассказывали о том, что Смовский приезжал, давал указания согнать людей, запереть их в сарай, поджечь его и, в случае необходимости, стрелять в человека, если тот выберется из полыхающего сарая.

Светлана Бондаренко:

"Это был не просто организатор на бумаге, планировавший в штабе операции. Он сам во всем участвовал и наблюдал. Петричук утверждал, что в Хатыни, когда горел сарай, из него выбрался мальчик 5-6 лет, и Смовский лично из пистолета его застрелил".

Светлана Бондаренко

К слову, на Западе пытались обелить имя Константина Смовского. Будучи в эмиграции в Америке, палач издал свою книгу под названием "Моя служба Родине". Он был деятелем в эмиграции и довольно известным в украинских кругах. Безусловно, в написанной книге не было ни слова о зверствах, совершенных им. Вместо этого в книге описана служба национальной украинской идее.

"Для предотвращения искажения истории Беларусь должна поднимать такие факты. Показания карателей должны быть известны не только на территории белорусского государства, но и во всем мире, чтобы другие не совершали подобных ошибок и не превозносили подобных людей", - подчеркнула Светлана Бондаренко.